Source: Russia – Council of the Federation

В рамках XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» сенатор встретился с сельскохозяйственными товаропроизводителями Республики Калмыкия.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в рамках XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» встретился с сельскохозяйственными товаропроизводителями Республики Калмыкия.

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Сенатор обсудил с представителями организаций агропромышленного комплекса Республики Калмыкия текущую ситуацию с объёмами производства и реализации сельскохозяйственной продукции, эффективность и достаточностью мер государственной поддержки, вопросы устойчивого развития сельских территорий.

Калмыкия — один из лидеров в области мясного скотоводства

Алексей Майоров отметил, что, несмотря на сложные климатические условия для ведения аграрного производства, Республика Калмыкия находится в числе аграрных регионов нашей страны. В сельской местности проживает свыше 54 проц. населения региона. По ряду направлений, например, по овцеводству, козоводству, Калмыкия — один из лидеров в области мясного скотоводства и вносит свой вклад в обеспечение импортозамещения и продовольственной безопасности страны, а также участвует в проекте развития экспорта продукции АПК. «Успехи сельскохозяйственного производства непосредственно связаны с вопросами социально-экономического развития сельских территорий, которые обладают значительным экономическим, демографическим, природным и историко-культурным потенциалом».

По словам Алексея Майорова, в Республике есть примеры сельскохозяйственных организаций, которые успешно осуществляют хозяйственную деятельность и одновременно развивают социальную сферу. В частности, члены Комитета могли убедиться в этом при посещении хозяйства СПК Первомайский в поселке Адык во время проведения выездного заседания Комитета в Республике Калмыкия.

Председатель СПК Первомайский Валерий Болдырев отметил важность развития социальной сферы села, что в конечном итоге способствует закреплению людей на селе и росту экономических показателей сельскохозяйственного производства.

Сенатор обратил внимание на необходимость другим региональным сельхозтоваропроизводителям перенимать и внедрять такой положительный опыт, что, безусловно, положительно скажется на их экономической деятельности.

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