Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Алексей Леонов11.10.2019 14:30
Скончался космонавт Алексей Леонов
Госкорпорация «Роскосмос» с прискорбием сообщает о том, что на 86-м году жизни скончался космонавт № 11, первый в мире человек, вышедший в открытый космос, Дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов.
Один из первых космонавтов мировой космической эры, навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики. С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха. Лучшей памятью о нем будут новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь.
Руководство и коллектив Госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Архиповича. В их адрес направлена телеграмма с соболезнованиями от имени главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Прощание с А.А.Леоновым состоится во вторник, 15 октября 2019 года в 11.00 на Мытищинском военном мемориальном кладбище.
Вечная память!