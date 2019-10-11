Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Алексей Леонов11.10.2019 14:30

Скончался космонавт Алексей Леонов

Госкорпорация «Роскосмос» с прискорбием сообщает о том, что на 86-м году жизни скончался космонавт № 11, первый в мире человек, вышедший в открытый космос, Дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов.

Один из первых космонавтов мировой космической эры, навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики. С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха. Лучшей памятью о нем будут новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь.

Руководство и коллектив Госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Архиповича. В их адрес направлена телеграмма с соболезнованиями от имени главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Прощание с А.А.Леоновым состоится во вторник, 15 октября 2019 года в 11.00 на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Вечная память!

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