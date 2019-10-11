Соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова

Source: President of Russia – Kremlin

Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Космонавт совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18–19 марта 1965 года, космонавт был вторым пилотом корабля «Восход-2» (командир – Павел Беляев). 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15–21 июля 1975 года он в качестве командира экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран: «Союза-19» (СССР) и Apollo 18 («Аполлон-18», США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей – Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

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