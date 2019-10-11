Телеграмма Президента РФ

Source: Russia Federal Space

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Алексея Леонова в связи со смертью космонавта.

В телеграмме Президента, в частности, говорится:

«Алексей Архипович Леонов был выдающимся представителем отечественной и мировой космонавтики, настоящим первопроходцем, сильной, волевой, героической личностью. Безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны.Светлая память об Алексее Леонове навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и искренне уважал этого замечательного человека».

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