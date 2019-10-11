Телеграмма с соболезнованиями

Source: Russia Federal Space

Супруге летчика-космонавта А.А. Леонова С.П. ЛеоновойУважаемая Светлана Павловна!Глубоко опечалены известием о кончине Вашего мужа, нашего товарища, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова. Жизнь Алексея Архиповича — это истинно легенда! Член первого отряда космонавтов, первый человек, вышедший в открытый космос, с его именем неразрывно связан проект первой международной стыковки космических кораблей «Союз-Аполлон», положившей начало широкому международному сотрудничеству в космосе. Замечательный художник и великолепный рассказчик, Алексей Архипович много работал с молодежью и внес огромный вклад в популяризацию космонавтики и научных космических исследований.Его жизненный путь является ярким примером самоотверженного служения Родине, науке и делу развития космической техники и освоения космического пространства.От имени коллектива Государственной корпорации «Роскосмос» передаю Вам, родным и близким, коллегам и соратникам Алексея Архиповича самые искренние соболезнования. Его имя навсегда останется в истории, и лучшей памятью о нем будут новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь.Светлая память.Генеральный директорГосударственной корпорации «Роскосмос»Д.О.Рогозин

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