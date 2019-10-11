Т. Кусайко: Алкогольные напитки не должны продаваться в непосредственной близости от школ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стала одним из соавторов законопроекта, который устанавливает минимальное расстояние в 100 метров от образовательных учреждений для продажи алкогольной продукции и табака.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области стала одним из соавторов законопроекта «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Сенатор сообщила, что законопроект направлен на снижение объемов потребления алкогольной продукции населением, в том числе несовершеннолетними.

Законопроект направлен на снижение объемов потребления алкогольной продукции населением, в том числе несовершеннолетним

По словам Татьяны Кусайко, несмотря на то, что общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 г. по 2016 г. снизилось на 43 проц., абсолютное потребление продолжает оставаться высоким: от 10 до 16,2 литра чистого спирта на человека. «От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь. Доля несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, остается значительной», — сказала парламентарий.

Она добавила, что алкоголь особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. «Подростки нередко потребляют алкоголь по дороге из школы или во время прогулок. Часто это становится возможным благодаря доступности алкогольной продукции несовершеннолетним, в том числе в розничных точках продажи вблизи образовательных организаций – мест наиболее частого пребывания подростков», — пояснила Татьяна Кусайко.

Анализ нормативно-правовых актов муниципальных образований, касающихся данного вопроса, показывает, что границы прилегающих территорий варьируются от 15 до 100 метров. При этом ограничения, связанные с розничной торговлей табачными изделиями, устанавливают однозначный запрет такой торговли на расстоянии 100 метров от образовательных учреждений.

Сенатор привела данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым сокращение количества точек торговли алкоголем — одна из наиболее эффективных мер, влияющих на снижение потребления, уровень алкогольной смертности, заболеваемости, а также преступности.

Проектом закона предлагается установить единый подход в вопросе ограничения расстояния

«В целом, законопроект направлен на охрану здоровья граждан и поддержание общественного порядка вблизи образовательных организаций. Проектом закона предлагается установить единый подход в вопросе ограничения расстояния, на котором возможна продажа алкогольной и табачной продукции, равного 100 метрам, исходя из концепции ограничительных мер на розничную продажу табака и алкоголя», — сказала законодатель.

Среди соавторов документа – группа депутатов Государственной Думы.

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