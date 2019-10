Read Tokarczuk novels in your language!

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in English

In Poland, Tokarczuk is a big literary star. She is also one of the most translated Polish writers who just won the 2018 Nobel Prize in Literary. Have a look below to see if her novels is also available in your language!

THE FOREIGN EDITION LIST

ENGLISH:

House of day, house of night [Dom dzienny, dom nocny], trans. Antonia Lloyd-Jones. Evanston, Ill.: Northwestern Univ. Press, 2003.

House of day, house of night [Dom dzienny, dom nocny], trans. Antonia Lloyd-Jones. London: Granta Books, 2002.

Primeval and other times [Prawiek i inne czasy], trans. Antonia Lloyd-Jones. Prague: Twisted Spoon Press, 2010.

Flights [Bieguni], trans. Jennifer Croft, London: Fitzcarraldo Editions, 2017.

Drive Your Plow over the Bones of the Dead [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Antonia Lloyd-Jones, London: Fitzcarraldo Editions, 2018.

The Books of Jacob [Księgi Jakubowe], trans. Jennifer Croft, London: Fitzcarraldo Editions, 2019.

BELARUSIAN:

Pravek dy ìnšyâ časy [Prawiek i inne czasy], trans. Maryna Šoda, Mińsk: Vydavec Ì. P. Logvìnaŭ, 2010.

BULGARIAN:

Dom dzienny, dom nocny, trans. Christina Ivanova Simeonova-Mitova, Weliko Trnowo: Abagar, 2005.

Muzika ot mnogo barabani [Gra na wielu bębenkach], trans. Sylwia Borisowa, Sofia: Vessela Lutskanova, 2006.

Posledni istorii [Ostatnie historie], trans. Mirka Kostowa, Sofia: Vessela Lutskanova, 2008.

Pravek i drugi vremena [Prawiek i inne czasy], trans. Georgi Krystew, Sofia: Altera – Delta Entertainment, 2008.

Beguni [Bieguni], trans. Sylwia Borisowa, Sofia: Vessela Lutskanova, 2009.

Karaj pluga ci priez koctitie na mrtwitie [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Sylwia Borisowa, Sofia: Panorama Plus, 2013.

CATALAN:

Un lloc anomenat Antany [Prawiek i inne czasy], trans. Anna Rubió, Jerzy Sławomirski. Barcelona: Proa, 2001.

CHINESE:

Taigu he qitade shijian [Prawiek i inne czasy], trans. Yi Lijun, Yuan Hanrong yi. Taibei: Dakuai Wenhua Chubanshe Gufen Youxian Gongsi, 2003.

CROATIAN:

Pravijek i ostala vremena [Prawiek i inne czasy], trans. Pero Mioč. Zagreb: Nakladni Zavod Matice Hrvatske, 2001.

Dom danji, dom nocni [Dom dzienny, dom nocny], trans. Pero Mioč. Zagreb: Nakladni Zavod Matice Hrvatske, 2002, 2003.

Ormar [Szafa], trans. Đurđica Čilić Škeljo. Zagreb: Naklada MD, 2003.

Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Mladen Martić, Zagrzeb: Naklada Ljevak, 2013.

Knjige Jakubove [Księgi Jakubowe], trans. Mladen Martić, Fraktura, Zagreb 2018.

CZECH:

Pravěk a jiné časy [Prawiek i inne czasy], trans. Petr Vidlák. Brno: Host, 1999.

Denní dům, noční dům [Dom dzienny, dom nocny], trans. Petr Vidlák. Brno: Host, 2002.

Hra na spoustu bubínků [Gra na wielu bębenkach], Olomouc: Periplum, 2005.

Anna In v hrobech sveta [Anna In w grobowcach świata], trans. Jan Faber, Zlín: Kniha Zlín, 2008.

Beguni [Bieguni], trans. Petr Vidlák, Pavel Pec, Brno: Host, 2008.

Svůj vůz i pluh ved’ přes kosti mrtvých [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Petr Vidlák, Brno: Host, 2010.

Okamžik medvěda [Moment niedźwiedzia], trans. Petr Vidlák, Brno: Host, 2014.

DANISH:

E. E.: roman [E.E.], trans. Runa Kildegaard Klukowska. København: Fremad, cop. 1996.

Broderskabets rejse: roman [Podróż ludzi Księgi], trans. Runa Kildegaard Klukowska. København: Fremad, 1997.

Arilds tid og andre tider: roman [Prawiek i inne czasy], trans. Runa Kildegaard Klukowska. København: Fremad, 1998.

Kør din plov over de dødes knogler [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Hanne Lone Tonnesen, Kopenhaga: Tiderne Skifter, 2012.

Dagens hus, nattens hus [Dom dzienny, dom nocny], trans. Hanne Lone Tonnesen, Kopenhaga: Tiderne Skifter, 2014.

Rejsende [Bieguni], trans. Hanne Lone Tonnesen, Tiderne Skifter, Copenhagen 2016.

DUTCH:

Amos, trans. Karol Lesman. Breda: De Geus, 1998.

Oer en andere tijden [Prawiek i inne czasy], trans. Karol Lesman. Breda: De Geus, 1998.

Huis voor de dag, huis voor de nacht [Dom dzienny, dom nocny], trans. Karol Lesman. Breda: De Geus, 1999, 2000.

De laatste verhalen [Ostatnie historie], trans. Karol Lesman, Breda: De Geus, 2008.

ESTONIAN:

Algus ja teised ajad [Prawiek i inne czasy], trans. Hendrik Lindepuu, Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2012.

Päeva maja, öö maja [Dom dzienny, dom nocny], trans. Heddrik Lindepuu, Tartu: Hendrik Lindrpuu Kirjastus, 2013.

FINNISH:

Päivän talo, yön talo [Dom dzienny, dom nocny], trans. Tapani Kärkkäinen, Helsinki, Otava, 2004.

Alku ja muut ajat [Prawiek i inne czasy], trans. Tapani Kärkkäinen, Helsinki Otava, 2007.

Vaeltajat [Bieguni], trans. Tapani Kärkkäinen, Helsinki: Otava, 2012.

FRENCH:

Dieu, le temps, les hommes, et les anges [Prawiek i inne czasy],trans. Christophe Glogowski. Paris: R. Laffont, 1998.

Maison de jour, maison de nuit [Dom dzienny, dom nocny], trans. Christophe Glogowski. Paris: R. Laffont, 2001.

Récits ultimes [Ostatnie historie], trans. Grażyna Erhard. Lausanne: Les Éditions Noir sur Blanc, 2007.

Les pérégrins [Bieguni], trans. Grażyna Erhard, Lausanne: Noir sur Blanc, 2010.

Sur les ossements des morts [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Margot Carlier, Lozanna: Noir sur Blanc, 2012.

Les Livres de Jakób [Księgi Jakubowe], trans. Maryla Laurent, Lausanne : Noir sur Blanc, 2018.

GERMAN:

Der Schrank: Erzählungen [Szafa], trans. Esther Kinsky. München: Dt. Taschenbuch-Verl., 2001.

Der Schrank: Erzählungen [Szafa], trans. Esther Kinsky. Stuttgart; München: Dt. Verl.-Anst., 2000.

Taghaus, Nachthaus: Roman [Dom dzienny, dom nocny], trans. Esther Kinsky. 2. Aufl. München: Dt. Taschenbuch-Verl., 2004.

Taghaus, Nachthaus: Roman [Dom dzienny, dom nocny], trans. Esther Kinsky. Stuttgart; München: Dt. Verl.-Anst., 2001.

Ur und andere Zeiten: Roman [Prawiek i inne czasy], trans. Esther Kinsky. Berlin: Berlin-Verl., 2000, 2002.

Letzte Geschichten [Ostatnie historie], trans. Esther Kinsky, München: Dt. Verl.-Anst., 2006.

Spiel auf vielen Trommeln [Gra na wielu bębenkach], trans. Esther Kinsky, Berlin: Matthes und Seitz, 2006.

Anna In in den Katakomben [Anna In w grobowcach świata], trans. Esther Kinsky, Berlin: Berlin-Verl., 2007.

Unrast [Bieguni], trans. Esther Kinsky, Frankfurt am Main: Schöffling & Co., 2009.

Der Gesang der Fledermause [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Doreen Daume, Frankfurt am Main: Schöffling & Co., 2011.

Die Jakobsbücher [Księgi Jakubowe], trans. Lisa Palmes, Lothar Quinkenstein, Kampa Verlag, Zürich 2018.

HINDI:

Kamre aur anya kahaniyan [Szafa], trans. Maria Puri Skakuj, New Delhi: Rajkamal Prakashan, 2014.

HUNGARIAN:

Az Öskönyv nyomában [Podróż ludzi Księgi], trans. Mihályi Zsuzsa. Budapest: Európa Kvk., 2000.

Sok dobon játszani [Gra na wielu bębenkach], trans. Zsuzsa Mihályi, Lajos Pálfalvi, Budapest: Napkút K., 2006.

Őskor és más idők [Prawiek i inne czasy], trans. Gábor Körner, Budapest: L’Harmattan, 2011.

ITALIAN:

Dio, il tempo, gli uomini e gli angeli [Prawiek i inne czasy], trans. Raffaella Belletti. Roma: E/O, cop. 1999.

Che Guevara e altri racconti, trans. Silvano De Fanti, Udine: Forum, 2006.

Guida il tuo carro sulle ossa dei morti [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Silvano De Fanti, Rzym: Nottotempo, 2012.

Nella quiete del tempo [Prawiek i inne czasy], trans. Raffaella Belletti, Rzym: Nottotempo, 2013.

JAPANESE:

Hiru no ie, yoru no ie [Dom dzienny, dom nocny], trans. Hikaru Ogura. Tokyo: Hakusuisha, 2010.

Toubouha [Bieguni], trans. Hikaru Ogura. Tokyo: Hakusuisha, 2014.

LITHUANIAN:

Praamžiai ir kiti laikai: romanas [Prawiek i inne czasy], trans. Vyturys Jarutis. Vilnius: Strofa, 2000.

Dienos namai, nakties namai [Dom dzienny, dom nocny], trans. Vyturys Jarutis, Vilnius: Strofa, 2007.

MACEDONIAN:

Pravek i drugite vreminja [Prawiek i inne czasy], trans. Lidija Tanusevska, Skopje: Makedonska rec, 2008.

Talkaci [Bieguni], transl. Lidija Tanushevska, Ili-Ili, Skopje 2013.

E.E., trans. Lidia Tanuszewskaja, Skopje: Antolog, 2014.

NORWERGIAN:

E. E. [E. E.], trans. Anne Walseng. [Oslo]: Cappelen, 2001.

Loperne [Bieguni], trans. Aldona Szczepańska, Knopparap: Den Grone Malen, 2012.

ROMANIAN

Călătoria oamenilor Cărţii [Podróż ludzi Ksiegi], trans. Constantin Geambaşu. Iaşi: Polirom, 2001.

Străveacul şi alte vremi [Prawiek i inne czasy], trans. Olga Zaicik. Iaşi: Polirom, 2002.

Rătăcitorii [Bieguni], trans. Cristina Godun, Bukareszt: Editura Art., 2012.

Casăde zi, casăde noapte [Dom dzienny, dom nocny], trans. Cristina Godun, Kluż-Napoka: Casa Cărtii de Stiintă, 2015.

RUSSIAN:

Put’ ljudej Knigi: roman [Podróż ludzi Księgi]. Moskva: AST, 2002.

Pravek i drugie vremena [Prawiek i inne czasy], trans. Tatiana Izotova Moskva: Novoe Lit. Obozrenie, 2004.

Dom dnevnoj, dom nočnoj [Dom dzienny, dom nocny], Moskva: Tranzitkniga: AST Moskva Kyzyl: AST, 2005.

Igra na raznych barabanach [Gra na wielu bębenkach], Moskva: Novoe Lit. Obozrenie, 2006.

Poslednie istorii [Ostatnie historie], Moskva: Novoe Lit. Obozrenie, 2006.

Beguni [Bieguni], Moskva: Novoe Lit. Obozrenie, 2010.

SERBIAN:

Dnevna kuća, noćna kuća [Dom dzienny, dom nocny], trans. Milica Markić. Beograd: Nolit, 2002.

Svirka na mnogo bubnjeva [Gra na wielu bębenkach], trans. Milica Markić. Beograd: Nolit, 2004.

U potrazi za knjigom [Podróż ludzi Księgi], trans. Milica Markić. Beograd: Nolit, 2001.

Beguni [Bieguni], trans. Milica Markic, Beograd: Paideia, 2010.

Pamtivek i druga doba [Prawiek i inne czasy], trans. Milica Markić, Belgrad: Paideia, 2013.

Wuci swoje rało po kostima mrtwich [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Milica Markić, Belgrad: Nowi Sad, 2014.

Knjige Jakovljeve [Księgi jakubowe], trans. Milica Markić, Paideia/Službeni glasnik, 2017.

SLOVAK:

Hra na mnohých bubienkoch [Gra na wielu bębenkach], trans. Karol Chmel, Bratysława: Drewo a Srd, 2003.

Dom vo dne, dom v noci [Dom dzienny, dom nocny], trans. Karol Chmel, Bratysława: Aspekt, 2002.

Anna In v hrobkách sveta [Anna In w grobowcach świata], trans. Karol Chmel, Bratysława: Slovart, 2008.

SLOVENIAN:

Dnevna hiša, nočna hiša [Dom dzienny, dom nocny], trans. Jana Unuk, Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2005.

Beguni [Bieguni], trans. Jana Unuk, Ljubljana: Modrijan, 2010.

Jakobove bukve [Księgi Jakubowe], trans. Milica Markić, KUD Police Dubove, 2017.

SPANISH:

Unlugar llamado Antaño [Prawiek i inne czasy], trans. Ester Rabasco Macías, Bogumila Wyrzykowska. Barcelona: Lumen, 2001.

Sobre los huesos de los muertos [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Abel Murcia, Meksyk: Editorial Oceano de Mexico, 2015.

SWEDISH:

Spel på många små trummor: noveller [Gra na wielu bębenkach], trans. Jan Henrik Swahn. [Tollarp]: Ariel; Lund: Ellerström, 2002.

Daghus, natthus [Dom dzienny, dom nocny], trans. Jan Henrik Swahn. Ariel Skrifter, 2005.

Gammeltida och andra tider [Prawiek i inne czasy], Tollarp: Ariel, 2006.

Löparna [Bieguni], trans. Jan Henrik Swahn, Tollarp: Ariel, 2009.

Styr din plog över de dödas ben [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Jan Henrik Swahn, Tollarp: Ariel Förlag, 2010.

Björnens ögonblick [Moment niedźwiedzia], trans. Jan Henrik Swahn, Jelgava: Ariel Skrifter, 2014.

Jakobsböckerna [Księgi Jakubowe], trans. Jan Henrik Swahn, Linderöd: Ariel förlag, 2015.

TURKISH:

Koşucular [Bieguni], trans. Neşe Taluy Yüce, Ankara: Alabanda Yayinlari, 2016.

UKRAINIAN:

Gra na bagat’oh barabančikah [Gra na wielu bębenkach], trans. Vìktor Dmitruk, Lwów: Lìtopis, 2004.

Mandrìvka lûdej knigi [Podróż ludzi Księgi], trans. Nìna Bìčuâ, Lwów: Lìtopis, 2004.

Pravìk ta ìnšì časi [Prawiek i inne czasy], Lwów: Kal’varìâ, 2005.

Octanni ictopiï [Ostatnie historie], Lwów: Litopys, 2007.

Biguni [Bieguni], trans. Osman Śliwiński, Charków: Folio, 2011.

Vedi svìj plug ponad kìstkami mertvih [Prowadź swój pług przez kości umarłych], trans. Boženi Antonâk, Lwów: Urbìno, 2011.

