В Казани состоялась встреча Павла Колобкова и президента Всемирной федерации бадминтона Поуль-Эрика Хёйера Ларсена

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 октября, в Казани (Республика Татарстан) Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в рамках своего визита в регион посетил Центр гимнастики, где в эти дни проходит Первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. Здесь глава Минспорта России провёл встречу с президентом Всемирной федерации бадминтона Поуль-Эриком Хейер Ларсеном. В беседе также принял участие президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай.

«Бадминтон – очень интересный спорт, он развивает много качеств: скорость, ловкость, умение мыслить тактически. Надеюсь, что через некоторое время российские спортсмены смогут конкурировать с признанными лидерами мирового бадминтона – представителями Азии», – сказал Павел Колобков в ходе беседы.

«Мне нравится, как проходит Первенство мира в Казани. Это – сильный, надёжный партнёр, команда организаторов очень профессиональна. Уверен, что мы будем и в дальнейшем проводить здесь наши соревнования», – отметил Поуль-Эрик Хейер Ларсен.

«Благодарю международную федерацию за то, что она и дальше планирует проводить в Казани различные турниры. Таким образом, мы эффективно используем наследие Универсиады-2013», – подчеркнул глава Минспорта России.

Одновременно Павел Колобков рассказал Поуль-Эрику Хейер Ларсену о прошедшем в Нижнем Новгороде VIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» и пригласил президента Всемирной федерации бадминтона принять участие в его работе в следующем году.

Первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет проходит в Казани с 7 по 13 октября. В соревнованиях принимают участие более 460 юношей и девушек из 43 стран. Турнир включает в себя командные и индивидуальные соревнования.

Ранее Казань уже принимала крупные международные турниры по бадминтону: личный Чемпионат Европы 2014 года, Чемпионат Европы среди мужских и женских команд и Первенство Европы среди спортсменов до 15 лет в 2016 и 2018 годах.

С использованием информации и фото Министерства спорта Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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