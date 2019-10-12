Павел Колобков встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и принял участие в заседании Набсовета Дирекции спортивных и социальных проектов

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 октября, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков находится в Казани с рабочим визитом.

Глава Минспорта России провёл встречу с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Они обсудили вопросы развития физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни, дальнейшего совершенствования спортивной инфраструктуры в регионе.

Затем Павел Колобков и Рустам Минниханов провели заседание Наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

«За 10 лет Дирекция провела множество мероприятий: как спортивных, так и других. Все они прошли на высоком уровне, – отметил Министр. – Вообще, всё, что делает Дирекция, выполняется очень качественно. Мы в Министерстве спорта удовлетворены вашей работой. Впереди у нас много проектов. Важно и то, что Дирекция является оператором по внедрению комплекса ГТО. Я благодарю Дирекцию и надеюсь, что в ближайшие годы мы проведём ещё много мероприятий, не только на территории Республики Татарстан».

Рустам Минниханов поблагодарил Минспорт России за оказанное доверие и высокую оценку проектов, которые были реализованы в Республике: «Дирекции 10 лет, и это профессиональная команда, подведомственная Министерству спорта России. Но перед нами стоит ещё много задач. Одна из них – на высоком уровне провести Игры стран СНГ в следующем году».

Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани в 2020 году. В них примут участие около 5000 спортсменов. В программе – соревнования по 19 видам спорта (баскетбол 3х3, бокс, пляжный волейбол, настольный теннис, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, спортивная борьба, самбо, фехтование, мини-футбол, борьба на поясах и кореш, каратэ, танцевальный спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, тайский бокс, шахматы).

По мнению Павла Колобкова, Игры должны стать спортивным, культурным и объединяющим праздником. «Сейчас мы создадим организационный комитет, уже запланировано финансирование. В декабре мы уже намечаем встречу со всеми нашими коллегами из других стран, поэтому хотим, чтобы это был не только спортивный, но и спортивно-культурный праздник. Потому что здесь, я уверен, должен присутствовать не только спорт, но и культура и другие национальные интересы, то, что нас действительно объединяет с нашими коллегами в рамках СНГ», – заявил глава Минспорта России.

В ходе своей рабочей поездки в Казань Павел Колобков осмотрит ряд спортивных объектов и встретится со спортсменами и тренерами. Также он посетит Первенство мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет и встретится с президентом Всемирной федерации бадминтона Поуль-Эриком Хейер Ларсеном.

Фото: Рустем Кадыров / пресс-служба Президента Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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