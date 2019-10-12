Письмо от Йохана-Дитриха Вернера

Source: Russia Federal Space

Глава Европейского космического агентства Йохан-Дитрих Вёрнер направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной легендарного космонавта Алексея Леонова в адрес Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.Уважаемый господин Рогозин, дорогой Дмитрий!С большой печалью я узнал о кончине Алексея Леонова. От нас ушел один из великих исследователей космоса. Алексей Леонов вдохновил множество людей — сначала в 1965 году своим захватывающим выходом в открытый космос, первым в своём роде, а затем исторической стыковкой кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году. Мы все глубоко обязаны этому человеку.Пожалуйста, передайте мои искренние соболезнования его семье.Искренне вашЙохан-Дитрих Вёрнер

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