Г. Карелова выступила на Форуме женщин-парламентариев в рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза

Source: Russia – Council of the Federation

Форум женщин-парламентариев должен стать той площадкой, на которой важно открыто и однозначно еще раз заявить о недопустимости всех форм дискриминации в отношении женщин, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области выступила на Форуме женщин-парламентариев в рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Вице-спикер СФ поприветствовала всех женщин-парламентариев от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и передала всем пожелания интересной и продуктивной работы.

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Галина Карелова обратила внимание, что нынешний год богат на юбилейные даты. Помимо 130-летия Межпарламентского союза, исполняется сорок лет Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

«Форум женщин-парламентариев должен стать той площадкой, на которой важно открыто и однозначно еще раз заявить о недопустимости всех форм дискриминации в отношении женщин», — заявила она.

В России немало сделано для повышения роли женщин во всех сферах жизни

В своем выступлении вице-спикер СФ проинформировала участников форума, что в России немало сделано для повышения роли женщин во всех сферах жизни. «Однако новые вызовы и новые реалии диктуют необходимость дальнейшего совершенствования законодательства с учетом международного опыта и инициатив гражданского общества», – подчеркнула Галина Карелова.

Сенатор особо отметила, что поддержка семей с детьми, создание условий для женщин по достижению баланса между семьей и карьерой — в числе приоритетов российской государственной социальной политики. Она сообщила, что в Совете Федерации создан постоянно действующий Совет по продвижению проектов и программ в интересах женщин. Реализуется более 20 проектов, направленных на расширение участия женщин во всех сферах жизни общества. Один из проектов — «Женское лидерство» — направлен на продвижение женщин на уровень принятия решений. Этим же целям отвечает проводимый Советом конкурс среди государственных и коммерческих организаций по созданию эффективных социальных лифтов для женщин.

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