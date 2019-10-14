Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию

Source: President of Russia – Kremlin

В Эр-Рияде состоятся переговоры Президента России с Королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом Азиз Аль Сауд Сальман бен АбдельКороль Саудовской Аравии . Среди тем переговоров – координация действий для стабилизации цен на нефть, положение дел в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.

Кроме того, будет обсуждаться наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям: сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-технической кооперации и культурно-гуманитарных обменов.

Ожидается обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В рамках визита предусмотрено участие Владимира Путина в первом заседании Российско-саудовского экономического совета и беседа с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

По итогам визита будет подписан пакет двусторонних документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.

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