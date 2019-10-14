Встреча с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Source: President of Russia – Kremlin

В дворцовом комплексе Короля Саудовской Аравии состоялась встреча Владимира Путина с Наследным принцем Королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Аль Сауд Мухаммед бен СальманНаследный принц Саудовской Аравии . Обсуждалась, в частности, кооперация России и Саудовской Аравии на мировом энергетическом рынке.

«Наше сотрудничество направлено на укрепление мира, безопасности и на стабилизацию ситуации в мировой энергетике. И все это дает хорошие, позитивные плоды», – подчеркнул в ходе беседы Владимир Путин.

Президент России поблагодарил Наследного принца за его усилия по реализации этих совместных планов.

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В.Путин: Ваше Высочество!

Очень рад нашей новой встрече – на этот раз в Саудовской Аравии.

Как Вы видели, у нас уже начался обстоятельный разговор по всему комплексу наших отношений. Мы достаточно подробно говорили об этом с Королем Саудовской Аравии только что и в ходе переговоров, и в ходе приема.

Ваше Высочество, мы видим и высоко ценим Ваши личные усилия по укреплению всего комплекса российско-саудовского взаимодействия, в том числе и в торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Как я уже говорил, растет товарооборот, а при Вашей поддержке Публичный фонд Саудовской Аравии выделил 10 миллиардов долларов для совместных с Российским фондом прямых инвестиций проектов на территории России. Успешно функционирует и механизм автоматического соинвестирования. Достигнуты договоренности по новым инициативам с привлечением саудовского капитала.

Наши страны взаимодействуют в решении актуальных международных, региональных проблем. Мы совместно работаем в рамках ООН, «Группы двадцати», в которой Саудовская Аравия будет председательствовать в следующем году, и стратегического диалога «Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».

Мы вместе выступаем за противодействие террористической угрозе, долгосрочное политико-дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Большое значение придаем российско-саудовской координации по ситуации на мировом энергетическом рынке. При активном участии наших стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти.

Все наше сотрудничество, Ваше Высочество, направлено на укрепление мира, безопасности в регионе и стабилизацию ситуации в мировой энергетике. И все это дает хорошие, позитивные плоды.

Еще раз хочу Вас поблагодарить за Ваши усилия по реализации этих совместных планов.

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