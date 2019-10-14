В Белграде состоялась встреча Председателя СФ В. Матвиенко с Председателем Федерального национального совета ОАЭ Амаль Аль-Кубейси

Source: Russia – Council of the Federation

Межпарламентское направление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ должно соответствовать интенсивности политических, экономических и культурных контактов, отметила Валентина Матвиенко.

На полях 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с Председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Амаль Аль-Кубейси.

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По словам Валентины Матвиенко, межпарламентское направление стратегического партнерства между двумя странами должно соответствовать интенсивности политических, экономических и культурных контактов. Глава СФ также считает важным активизировать взаимодействие по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству. Валентина Матвиенко предложила подумать, как начать продвигать работу по этой линии.

Межпарламентское направление стратегического партнерства между двумя странами должно соответствовать интенсивности политических, экономических и культурных контактов

Председатель СФ отметила, что значимым шагом на пути активизации деловых и культурно-гуманитарных связей, дальнейшего роста взаимного туристического потока стало вступление в силу в феврале этого года межправсоглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и ОАЭ.

Амаль Аль-Кубейси выразила удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних отношений во всех областях.

Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и ОАЭ.

В беседе приняли участие первый заместитель Председателя Межпарламентского союза, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

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