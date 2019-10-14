В Волгограде руководитель благотворительной организации осужден за уклонение от уплаты налогов в размере 28 млн. рублей и подделку документов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приговором Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда от 14 октября 2019 года осужден 49-летний руководитель Волгоградской городской общественной организации инвалидов «Луч надежды». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка документов).

Установлено, что осужденный в течение 2014-2016 г.г. предоставлял в налоговые органы фиктивные документы об использовании земельного участка для организации досуга инвалидов.

Так, согласно этим документам, на земельном участке для инвалидов проводились различные оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и пр.

Подобное целевое использование земельного участка позволило общественной организации получить предусмотренную налоговым законодательством льготу по уплате земельного налога в сумме свыше 28 млн. рублей.

Вместе с тем земельный участок использовался общественной организацией не для осуществления уставной деятельности, а для размещения платной стоянки автотранспорта и прочих коммерческих объектов.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил руководителю благотворительной организации 3 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания суд запретил осужденному заниматься деятельностью, связанной с предоставлением социальных услуг, в течение 1 года.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Краснооктябрьского района г. Волгограда.

Приговор в законную силу не вступил.

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