В. Матвиенко: Парламентская дипломатия стала важным ресурсом для живого диалога по острым проблемам международной повестки

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерациивыступила на пленарном заседании 141-й Ассамблеи МПС в Белграде.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на пленарном заседании 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза на тему «Укрепление международного права: роль, механизмы парламентской деятельности и вклад регионального сотрудничества».

Глава СФ отметила, что в этом году Межпарламентскому союзу исполнилось 130 лет. «Это рекордный возраст для международной организации. День рождения Межпарламентского союза теперь навсегда вписан в историю мирового сообщества как Международный день парламентаризма, учреждённый ООН. Мы рады, что впервые это предложение прозвучало в Санкт-Петербурге во время проведения 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза и было реализовано», — сказала Валентина Матвиенко.

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Председатель СФ также напомнила о проведении в 2022 г. в России Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, что нашло отражение в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и было утверждено руководящими органами МПС в Дохе весной текущего года. Она предложила всем активно включиться в подготовку этого важнейшего мирового события.

С особой теплотой Валентина Матвиенко поблагодарила сербских друзей за гостеприимство, радушие и прекрасную организацию мероприятий 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Парламентаризм, основанный на демократическом представительстве и учитывающий историю и традиции народов, — одно из важнейших достижений мировой цивилизации

По мнению главы СФ, парламентаризм, основанный на демократическом представительстве и учитывающий историю и традиции народов, — одно из важнейших достижений мировой цивилизации.

«Сегодня, когда международное сообщество стоит перед лицом серьёзных вызовов, именно парламентарии, как представители граждан своих государств, могут и должны предпринимать шаги по восстановлению доверия и взаимопонимания между странами и народами», — сказала Валентина Матвиенко.

«Парламентская дипломатия уже стала важным ресурсом для живого и неангажированного диалога по наиболее острым проблемам международной повестки». В этом, считает глава СФ, огромная заслуга Межпарламентского союза, авторитет которого год от года растёт.

Валентина Матвиенко обратила внимание, что теперь у МПС появился новый механизм, позволяющий обеспечить преемственность дискуссий, «передачу эстафеты» между Ассамблеями — встречи председателей уже состоявшихся и будущих Ассамблей.

Председатель СФ считает, что ещё одним импульсом для дальнейшего развития МПС и в целом института парламентаризма могло бы стать принятие Декларации МПС о парламентской дипломатии, разрабатываемой по инициативе России. «Рассчитываю, что в рамках нынешней Ассамблеи мы продолжим работу над этим важнейшим документом».

В центре обсуждения — вопросы укрепления международного права

Валентина Матвиенко отметила, что в центре обсуждения — вопросы укрепления международного права. «Здесь, в Сербии, хорошо помнят о том, к чему может привести игнорирование его основополагающих норм. Двадцать лет назад без решения Совета Безопасности ООН войска НАТО в мирное время в центре Европы, в течение нескольких месяцев бомбили территорию Союзной Республики Югославии, в том числе её столицу, Белград. Жертвами агрессии тогда стали около двух тысяч мирных жителей, разрушенные дома, больницы, школы, инфраструктура».

Глава СФ подчеркнула, что тогда, весной 1999 г., трагически проявился процесс подмены международного права «правом силы». Далее последовали атаки на Афганистан, Ирак и Ливию, когда целые государства были практически уничтожены под очень зыбкими, туманными предлогами.

«То, что произошло с Югославией и Сербией – это геополитическая катастрофа, последствия которой мы ощущаем до сих пор. То обстоятельство, что виновники этой трагедии не были осуждены и остались безнаказанными, привело, фактически, к серьезному подрыву всей системы публичного международного права, вызвало цепь событий, которые впервые после Второй мировой войны привели ситуацию в мире к нынешнему плачевному состоянию».

Валентина Матвиенко считает, что общими усилиями необходимо вернуться к безоговорочному следованию нормам международного права, сделать так, чтобы центральная роль ООН не вызывала ни у кого ни малейшего сомнения. Только тогда мир станет более стабильным, безопасным и благополучным.

Председатель СФ назвала первоочередным признание недопустимости применения санкций и ограничений в отношении парламентариев. Россия полностью поддерживает усилия Межпарламентского союза в этом направлении, сказала она.

По словам Валентины Матвиенко, одним из мощных факторов укрепления международного правопорядка выступает региональное сотрудничество. И здесь парламентское измерение также играет важную роль. «Сегодня в мире созданы десятки региональных парламентских структур. В частности, на пространстве Содружества Независимых Государств действует Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ, которая объединяет парламенты десяти государств».

МПА СНГ обладает статусом ассоциированного члена Межпарламентского союза и активно сотрудничает со многими международными парламентскими объединениями и с партнёрами со всего мира, напомнила Председатель СФ.

Валентина Матвиенко считает актуальными предложения по формированию парламентского измерения других региональных интеграционных объединений.

В следующем году, подчеркнула глава СФ, весь мир будет отмечать 75-летие со дня окончания Второй мировой войны. «Общими усилиями союзники разгромили врага, и, как тогда казалось, навсегда искоренили человеконенавистническую идеологию нацизма».

Вместе с тем, Валентина Матвиенко с сожалением отметила, что мир всё чаще сталкиваемся с попытками переписать историю, умалить роль Советского Союза, внесшего решающий вклад в Победу над фашизмом. Политики некоторых государств позволяют себе оправдывать нацистских палачей и их пособников. При этом искажается роль воинов-освободителей, ценой своих жизней освободивших Европу и мир от фашизма. В ряде стран сносятся памятники солдатам, погибшим за освобождение Европы, сказала она.

«Столь циничная и грубая политизация исторических событий неминуемо влечёт рост напряжённости в международных отношениях, создает почву для возвращения неонацизма, радикализма. Приверженцы этой злодейской идеологии, не получая отпора и осуждения, открыто проводят факельные шествия с фашистской символикой».

Россия выступила с предложением о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества

В связи с этим Валентина Матвиенко проинформировала, что Россия выступила с предложением о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества. Она призвала коллег присоединиться к этому движению и совместными усилиями реализовать эту важнейшую инициативу.

Завершая выступление, Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что 141-я Ассамблея Межпарламентского союза станет очередной вехой на пути консолидации парламентариев мира для формирования созидательной повестки, укрепления институтов парламентской дипломатии, поиска ответов на самые непростые вопросы, стоящие сегодня перед человечеством.

В мероприятии приняли участие члены делегации верхней палаты российского парламента — заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан первый заместитель Председателя Межпарламентского союза, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной Скупщиной Республики Сербия Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Руководитель Аппарата Совета Федерации Геннадий Голов, ГоловГеннадий ИвановичРуководитель Аппарата Совета Федерации Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

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