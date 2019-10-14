Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Центр Сириус#образование14.10.2019 14:38

В Образовательном центре «Сириус» проходят тренировки космонавтов

В Образовательном центре «Сириус» готовятся к проведению тренировок для космонавтов и кандидатов в космонавты по организации действий в случае нештатной посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» на водную поверхность.

С 2019 года в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Фондом «Талант и успех» отдельные направления и элементы подготовки космонавтов организованы в городе Сочи в Образовательном центре «Сириус», где создана уникальная инфраструктура для занятий спортом, наукой и искусством. В свою очередь для воспитанников Сириуса создана возможность не только познать теоретические аспекты подготовки космонавтов, но и лично поприсутствовать на некоторых тренировках.

На базе Образовательного центра «Сириус» уже проведена теоретическая подготовка космонавтов, физкультурно-оздоровительные сборы и тренировки по выживанию в горно-лесистой местности.

Российская система подготовки космонавтов к действиям в экстремальных ситуациях считается лучшей в мире. Все программы тренировок, которые предстоит пройти будущим космонавтам созданы для того, чтобы психологически подготовить их к действиям в случае вынужденной посадки и нештатных ситуаций. Тренировки «на выживание» в глухом лесу при минусовой температуре, в заснеженной горной местности, пустыне или на открытой воде: для тех, кто готовится к полету на орбиту, такой распорядок – обычное дело.

Кроме тренировок инструкторы и космонавты Центра подготовки космонавтов проводят занятия с воспитанниками Сириуса. Инструктор-испытатель авиационно-космической техники, парашютист-испытатель Виктор Рень и начальник 32 отдела Александр Герман рассказали ребятам о требованиях к кандидатам в космонавты, о подготовке космонавтов в условиях моделированной невесомости в гидросреде, специальной парашютной подготовке космонавтов и подготовке на центрифугах.

Впереди тренировки космонавтов в акватории морского порта Сочи и занятия с воспитанниками Сириуса на тему подготовки космонавтов к действиям в экстремальных ситуациях.

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