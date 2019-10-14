В Томской области после прокурорского вмешательства строительная организация погасила задолженность по заработной плате в размере 1,3 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кировского района г. Томска Томской области по результатам мониторинга сети «Интернет» провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Пластполимер-Проект».

Проверка показала, что у организации имеется задолженность по выплате заработной платы перед 22 работниками за первый квартал 2019 года на общую сумму более 1,3 млн. рублей.

По итогам проверки исполняющий обязанности прокурора района внес генеральному директору ООО «Пластполимер-Проект» представление об устранении нарушений законодательства о труде, а также направил в суд 22 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании с общества в пользу его работников начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Кроме того, по постановлению прокуратуры ООО «Пластполимер-Проект» привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленные сроки), обществу назначено наказание в виде предупреждения.

После прокурорского вмешательства имевшаяся у организации задолженность по заработной плате полностью погашена.

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