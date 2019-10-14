В ходе работы в Севастополе Е. Алтабаева провела прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались социально значимые вопросы.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев РазвожаевМихаил ВладимировичВременно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя встретились с жителями Гагаринского района.

Встреча Екатерины Алтабаевой и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева с жителями Гагаринского района

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Встреча Екатерины Алтабаевой и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева с жителями Гагаринского района

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Встреча Екатерины Алтабаевой и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева с жителями Гагаринского района

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Екатерина Алтабаева

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Встреча Екатерины Алтабаевой и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева с жителями Гагаринского района

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Сенатор отметила, что совместный приём граждан был проведён впервые. На встречу пришли более двухсот человек. Обсуждались вопросы застройки прибрежных территорий, охраны объектов культурного наследия, природных богатств, ремонта дорог и благоустройства дворов и подъездов.

Обсуждались вопросы застройки прибрежных территорий, охраны объектов культурного наследия, природных богатств, ремонта дорог

«За три месяца удалось изучить проблемы жителей Гагаринского района – по многим обращениям даны соответствующие поручения», — сказал Михаил Развожаев, подводя итоги встречи.

Екатерина Алтабаева подчеркнула важность слаженной работы законодательного и исполнительного органов государственной власти.

Сенатор и врио губернатора взяли под контроль решение поднятых вопросов.

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