Государственный визит в Саудовскую Аравию

Source: President of Russia – Kremlin

Во дворце «Аль-Ямама» в Эр-Рияде состоялись переговоры Президента России с Королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом Азиз Аль Сауд Сальман бен АбдельКороль Саудовской Аравии .

Среди тем переговоров – координация действий по стабилизации цен на нефть, положение дел в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.

Кроме того, обсуждалось наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям: сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-технической кооперации и культурно-гуманитарных обменов.

Глава Российского государства и Король Саудовской Аравии обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня, уделив особое внимание ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

По итогам визита подписан пакет двусторонних документов, среди которых как межведомственные, так и коммерческие соглашения.

В рамках визита предусмотрено также участие Владимира Путина в первом заседании Российско-саудовского экономического совета и беседа с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом Аль Сауд Мухаммед бен СальманНаследный принц Саудовской Аравии .

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Начало переговоров с Королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом

В.Путин: Ваше Величество, рад вновь посетить гостеприимную Саудовскую Аравию. Помню визит в Вашу страну в 2007 году. И тогда имел удовольствие с Вами тоже встречаться, общаться. Много было общения, Вы сопровождали делегацию.

Россия придает особое значение расширению дружественных и взаимовыгодных связей с Саудовской Аравией. Двусторонние отношения установлены более 90 лет назад, в 1926 году, когда государство Саудовская Аравия только зарождалось. И Советский Союз первым из иностранных государств признал молодое Королевство Неджда и Хиджаза во главе с Вашим отцом.

Ценим Ваш личный вклад, Ваше Величество, в продвижение многопланового российско-саудовского взаимодействия. Результативным стал Ваш первый в истории визит в Россию в октябре 2017 года. Достигнутые тогда договоренности успешно реализуются.

Укрепляется торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот увеличился на 15 процентов, превысив миллиард долларов, а в январе-июле [текущего года] прибавил еще 38 процентов. Эффективно работает межправкомиссия, очередное заседание которой прошло в июне в Москве.

Создан Российско-саудовский экономический совет, о котором Вы только что упомянули, Ваше Величество, в состав которого вошли представители крупного бизнеса наших стран. Мы планируем сегодня принять участие в первом заседании этого совета.

В ходе переговоров рассмотрим основные аспекты двустороннего сотрудничества, наметим планы на перспективу, естественно, обменяемся мнениями по международной проблематике.

Саудовская Аравия в следующем году председательствует в «Группе двадцати», играя важную роль в решении ключевых вопросов глобальной экономической повестки дня.

На саммите в японском городе Осака в июне провели очень полезную беседу с Наследным принцем Мухеммедом бен Сальманом. Условились, в частности, о продлении договоренностей в формате ОПЕК+ в целях стабилизации мирового нефтяного рынка.

Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Убежден, без участия Вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы.

Рассчитываю, что нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества. И мы подготовили очень солидный пакет совместных документов, который должен быть в ходе визита подписан, а позднее – реализован.

Благодарю Вас за внимание.

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