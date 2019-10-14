Заседание Российско-саудовского экономического совета

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин в рамках государственного визита в Саудовскую Аравию вместе с Наследным принцем Королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Аль Сауд Мухаммед бен СальманНаследный принц Саудовской Аравии присутствовал на первом заседании Российско-саудовского экономического совета.

Президент подчеркнул, в частности, что считает Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров России, а Российско-саудовский экономический совет – прекрасной возможностью для прямого диалога представителей бизнеса двух стран.

Глава государства отметил успешное сотрудничество двух стран в сферах энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса.

Кроме того, Владимир Путин назвал важным направлением взаимодействие в области сельского хозяйства. Президент сообщил, что договоренности о расширении поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию уже достигнуты.

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