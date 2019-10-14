Л. Гумерова: Без развития отечественной науки невозможен прорыв в развитии страны

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре приняла участие в торжественном открытии XIV Фестиваля науки, которое прошло в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Главная задача Фестиваля науки — ее популяризация. А одна из целей фестиваля — привлечение в науку молодежи. Для нашей страны принципиально важно сконцентрироваться на наших научных возможностях, на интеллектуальном потенциале и делать все необходимое, чтобы его развивать. Такое мнение высказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в ходе торжественного открытия XIV Фестиваля науки, которое прошло в МГУ имени М.В. Ломоносова.

В мероприятии приняли участие ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, Министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Без развития отечественной науки невозможно осуществить прорыв в развитии России. Именно такую задачу поставил Президент РФ в Послании Федеральному Собранию. На это нацелены и национальные проекты «Образование» и «Наука», — сказала парламентарий.

«Совет Федерации – палата регионов. И мы рады, что фестиваль с каждым годом набирает обороты. В этом году он охватывает 75 регионов. А Тверская, Курская, Новосибирская, Ростовская и Нижегородская области, а также Забайкальский и Красноярский край стали центральными площадками фестиваля. В эти дни в Москве мы станем свидетелями настоящего праздника знаний и полного погружения в мир высоких технологий на практически ста столичных площадках, открытых для всех без ограничений — кто занимается наукой и кто делает в этом направлении первые шаги», — добавила законодатель.

Российские ученые, продолжая дело Менделеева, расширяют таблицу, и этот вклад наших выдающихся современников признан в мире

«Отрадно, что в этом году к вузам, музеям, научным центрам присоединятся московские школы. Крупнейшие российские учёные выступят с научно-популярными лекциями в 50 московских школах в рамках нового проекта «Учёные в школы», — дополнила сенатор.

Лилия Гумерова напомнила, что главная тема Фестиваля науки этого года — Периодическая таблица химических элементов, которую Дмитрий Иванович Менделеев открыл ровно 150 лет назад.

«2019 год объявлен ООН годом Периодической таблицы элементов. Для нашей страны это особенно значимо. Вы знаете, что российские ученые, продолжая дело Менделеева, расширяют таблицу, и этот вклад наших выдающихся современников признан в мире», — подчеркнула она.

Глава Комитета СФ обратила внимание, что тематика мероприятий Фестиваля науки выходит далеко за рамки химии. «На фестивале представлены все актуальные научные направления: история, физика, география, экономика, искусственный интеллект, биология. Как прогнозируют организаторы, участниками Фестиваля станут около миллиона человек — от дошкольников до именитых учёных, включая нобелевских лауреатов», — заключила сенатор.

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