Организацию системы нотариата и формирования стоимости нотариальных услуг обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание «круглого стола» провела Е. Перминова.

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам совместно с Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провели «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов».

Александр Башкин

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Елена Перминова

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Андрей Клишас

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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Елена Перминова

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Сергей Рябухин

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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Александр Башкин

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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«Круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, финансового обеспечения деятельности и ответственности нотариусов»

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Заседание провела заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

В обсуждении приняли участие председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак, Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, представители общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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Елена Перминова отметила, что «круглый стол» организован во исполнение поручения Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга разобраться с вопросами стоимости нотариальных услуг для населения. «В Совет Федерации поступило много обращений, граждане говорят о высокой стоимости предоставления отдельных нотариальных услуг. Им она представляется необоснованно завышенной».

Сенатор пояснила, что конечная стоимость нотариальных услуг складывается из нескольких составляющих. «Это может быть госпошлина, нотариальный тариф, оплата услуг правового и технического характера. Нужно детально разобраться, какая из перечисленных составляющих дает максимально отрицательный эффект с точки зрения финансовой нагрузки на потребителей и что можно с этим сделать».

Деятельность нотариата практически полностью осуществляется на принципе самофинансирования

Денис Новак отметил, что Министерство юстиции уделяет большое внимание обсуждаемой теме. «Мы внимательно следим и участвуем в совершенствовании законодательного регулирования вопросов оплаты нотариальной помощи». Он сообщил, что деятельность нотариата практически полностью осуществляется на принципе самофинансирования. «Это предопределяет систему формирования платы за оказание нотариальной помощи, которая предусмотрена основами законодательства о нотариате. Оплата состоит из двух частей – нотариальный тариф и плата за услуги правового и технического характера. С 2005 года размеры нотариального тарифа, или госпошлины не повышались».

По словам Дениса Новака, нотариат за это время должен был для выполнения своих публичных функций обеспечивать как функционирование деятельности каждого нотариуса, так и формирование уникального ресурса – Единой информационной системы нотариат. «Через эту информационную систему обеспечивается строгий сквозной учет всех нотариальных действий, что исключает возможность поддельных документов. Во‑вторых, с помощью этого информационного ресурса обеспечивается доступ граждан к проверке сведений о юридически значимых действиях».

Константин Корсик подчеркнул, что нотариус – это действующий от имени государства высококвалифицированный юрист. Небюджетный нотариат действует на принципах самоуправления и самофинансирования, без каких‑либо затрат со стороны государства. Он рассказал о структуре доходов и расходов нотариата, о работе по оптимизации системы оплаты услуг правового и технического характера.

Татьяна Москалькова остановилась на вопросе защиты нотариатом прав и законных интересов граждан. «Я хотела бы сделать акцент на том, что для нотариата важно два качества – профессионализм и доступность. Сегодня для доступности много сделано, но мало кто об этом знает. Я это вижу по своему приему граждан».

Она подчеркнула, что существует большая система льгот, предоставляемых нотариусом при совершении сделок, — они распространяются на Героев СССР и РФ, на всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, на общественные организации инвалидов, многие другие категории.

Андрей Клишас отметил, что система нотариата в России – единственный пример выполнения публичной функции при расходах федерального бюджета, равных нулю. «Эту систему в частности, тарифы, нужно приводить в современный, понятный для людей вид», — убежден сенатор.

По мнению Александра Башкина, есть необходимость закрепления на законодательном уровне термина «услуги правового и технического характера». «Надо перечислить, что это за услуги, как они формируются, как оказываются. Тогда это будет более прозрачно, понятно и для граждан, и для тех, кто применяет эту норму». Сенатор предложил наделить Министерство юстиции полномочиями по определению размера платы за услуги правового и технического характера в зависимости от совершаемого нотариального действия.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом высказанных предложений.

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