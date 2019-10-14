Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#цифровизация14.10.2019 14:06

Россия полностью перешла на цифровое телевидение, объявил с орбиты космонавт Скворцов

Все российские регионы перешли на цифровое телевещание. Символическую кнопку нажал космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции (МКС) во время сеанса связи с российским Центром управления полетами (ЦУП).

“Я, Александр Скворцов, космонавт Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 на Международную космическую станцию, приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение”, – сказал Скворцов.

При этом он нажал на кнопку на ноутбуке, тем самым символически завершив переход с аналогового вещания на цифровое.

В церемонии приняли участие руководитель Центра цифрового развития Госкорпорации “Роскосмос” Константин Шадрин и глава Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

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