Source: Russia – Council of the Federation

В составе делегации Совета Федерации сенатор принимает участие в работе 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.

В рамках участия делегации Совета Федерации в работе 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в беседе с журналистами заявил о необходимости включения столицы Сербии в программу Международного съезда «Содружество православной молодежи».

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Сенатор, представляющий в верхней палате парламента Курскую область, рассказал, что летом 2019 г. прошел очередной ежегодный XII Международный съезд «Содружество православной молодёжи», организованный Фондом Курская Коренная Рождество-Богородичная пустынь.

«Это совместный проект Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви, направленный на духовное общение и сотрудничество православной молодежи разных стран», — пояснил парламентарий.

Валерий Рязанский отметил, что Международный съезд «Содружество православной молодежи» — своего рода паломнический тур, который начинается в Коренной пустыни неподалеку от Курска. «Это как раз то место, откуда родом Курская Коренная икона Божией Матери, обретенная еще в тринадцатом веке».

По мнению сенатора, проект является уникальным и очень полезным для православных молодых людей. В текущем году в нем приняли участие около 70 делегатов из разных городов России, Украины, Белоруссии, Австралии, Канады, Индонезии, Южной Кореи, Новой Зеландии.

Проект является уникальным и очень полезным для православных молодых людей

«Ребята совершили паломничество в Курск, Троице-Сергиеву Лавру и другие значимые святые места в Москве и Казани, встретились со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. В древнем городе Муроме они поклонились мощам святых благоверных князей Петра и Февронии», — перечислил Валерий Рязанский.

Законодатель выразил уверенность, что ежегодное событие оставляет неизгладимый след в душе каждого его участника, сплачивает и укрепляет их в православной вере. «Это те нити дружбы, которые продолжают нас связывать. «Содружество православной молодежи» – зримый пример нашего единства», — подчеркнул сенатор.

В рамках работы делегации Совета Федерации в Белграде председатель профильного Комитета СФ принял участие в сессии, посвященной проблемам здравоохранения и роли парламентариев в их решении.

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