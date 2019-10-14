Утвержден перечень системно значимых кредитных организаций (14.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation
Утвержден перечень системно значимых кредитных организаций
В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.
№ п/п
Наименование кредитной организации
Рег. №
1
АО ЮниКредит Банк
1
2
Банк ГПБ (АО)
354
3
Банк ВТБ (ПАО)
1000
4
АО «АЛЬФА-БАНК»
1326
5
ПАО Сбербанк
1481
6
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1978
7
ПАО Банк «ФК Открытие»
2209
8
ПАО РОСБАНК
2272
9
ПАО «Промсвязьбанк»
3251
10
АО «Райффайзенбанк»
3292
11
АО «Россельхозбанк»
3349
14 октября 2019 года
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