Утвержден перечень системно значимых кредитных организаций (14.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Утвержден перечень системно значимых кредитных организаций

В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

№ п/п

Наименование кредитной организации

Рег. №

1

АО ЮниКредит Банк

1

2

Банк ГПБ (АО)

354

3

Банк ВТБ (ПАО)

1000

4

АО «АЛЬФА-БАНК»

1326

5

ПАО Сбербанк

1481

6

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1978

7

ПАО Банк «ФК Открытие»

2209

8

ПАО РОСБАНК

2272

9

ПАО «Промсвязьбанк»

3251

10

АО «Райффайзенбанк»

3292

11

АО «Россельхозбанк»

3349

14 октября 2019 года

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