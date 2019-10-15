Source: Russia – Council of the Federation

Правила субсидирования затрат на уплату лизинговых платежей за самолеты нужно распространить и на вертолеты, считает сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел расширенное совещание «О государственной поддержке обновления вертолетного парка российских авиакомпаний».

В заседании участвовали заместитель председателя Комитета СФ Михаил Пономарев, ПономаревМихаил Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области представители Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Федерального агентства воздушного транспорта, АО «Вертолеты России», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», эксперты.

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«В России есть населенные пункты, до которых добраться возможно лишь с помощью вертолетов. Авиакомпании с такими перевозками есть, но у большинства вертолетов этих компаний срок эксплуатации превысил 25 лет, и они подлежат замене», — сказал Андрей Кутепов.

Сенатор отметил, что, учитывая высокую стоимость новых вертолетов и низкую платежеспособность авиакомпаний, требуется государственная помощь этим авиакомпаниям в обновлении вертолетного парка.

Парламентарий предложил обсудить, какие меры государственной поддержки в виде субсидирования и инвестирования могут помочь малым и средним авиационным предприятиям обновить вертолетный парк.

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По словам Андрея Кутепова, с 2016 по 2019 годы лизинговыми компаниями было передано авиапредприятиям 70 вертолетов и ещё 40 планируется приобрести до 2020 года. «Большой потенциал мы видим в принятии мер, предусмотренных постановлением Правительства об утверждении правил по уплате лизинговых или арендных платежей за воздушные судна. Мы считаем что правила субсидирования затрат на уплату лизинговых платежей за самолеты нужно распространить и на вертолеты. Для этого нужна комплексная программа, которая финансируется из федерального и региональных бюджетов».

Участники совещания отметили, что в отношении приобретения российскими авиакомпаниями отечественных вертолетов государственной транспортной лизинговой компанией (ПАО «ГТЛК») с государственным участием реализуется программа льготного лизинга (аренды).

Высказано мнение, что снижению стоимости приобретения и эксплуатации вертолетной техники отечественного производства способствует применение механизмов государственной поддержки. Это, в частности, предоставление бюджетных инвестиций в приобретение вертолетов производства акционерного общества «Вертолеты России» в целях пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний, предоставление инвестиций в приобретение объектов недвижимого имущества в целях их дальнейшей передачи по договорам лизинга.

В ходе совещания указано, что принимаемые меры по выделению бюджетных средств для целей софинансирования приобретения вертолетной техники позволяют формировать пониженную лизинговую ставку для авиакомпаний. Кроме того, Министерством промышленности и торговли России предложено включить в государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы» меры государственной поддержки в виде предоставления субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с созданием, производством, реализацией и обслуживанием вертолетов и на возмещение части затрат на поставку или строительство новой вертолетной техники взамен вертолетов, сданных на утилизацию. В пpoект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Минпромторгом России на указанные цели заявлен объем дополнительных бюджетных ассигнований в размере 12,5 млрд. рублей и 15,1 млрд. рублей в 2020–2022 годах соответственно.

Участники совещания рекомендовали Комитету СФ по экономической политике совместно с участниками совещания подготовить согласованные предложения Правительству Российской Федерации по государственной поддержке обновления вертолетного парка российских авиакомпаний, осуществляемых пассажирские воздушные перевозки вертолетами.

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