А. Клишас: Мы заинтересованы в развитии межпарламентского диалога с коллегами из Коста-Рики на двусторонней основе и в многостороннем формате

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Роберто Варгасом Викесой.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель группы по сотрудничеству СФ с парламентами стран Латинской Америки Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края провел встречу с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Роберто Варгасом Викесой.

Смотрите также

Сенатор отметил, что российская сторона заинтересована в активном развитии межпарламентского диалога с коллегами из Коста-Рики как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате на различных международных площадках.

Андрей Клишас напомнил, что в текущем году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Он подчеркнул необходимость увеличения двустороннего торгового оборота, развития программы породненных городов.

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

1 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

2 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

3 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

4 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

5 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

6 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

7 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

8 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

9 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

10 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

11 из 12

Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой

12 из 12

Сенатор отметил важность российско-костариканского взаимодействия в подготовке договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, договора о передаче лиц, осужденных к лишению свободы и договора о выдаче.

Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы заключить соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании и ученых степеней

«Кроме того, думаю, обе наши страны заинтересованы в том, чтобы заключить соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании и ученых степеней», — добавил Андрей Клишас.

Отто Роберто Варгас Викеса заявил, что считает важным и в дальнейшем развивать межпарламентские контакты, а также сотрудничество двух стран в различных сферах.

Во встрече также приняли участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки — первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Ольга Старостина. СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа

MIL OSI