А. Клишас: Мы заинтересованы в развитии межпарламентского диалога с коллегами из Коста-Рики на двусторонней основе и в многостороннем формате

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел встречу с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Роберто Варгасом Викесой.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель группы по сотрудничеству СФ с парламентами стран Латинской Америки Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края провел встречу с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Роберто Варгасом Викесой.
Смотрите также
Сенатор отметил, что российская сторона заинтересована в активном развитии межпарламентского диалога с коллегами из Коста-Рики как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате на различных международных площадках.
Андрей Клишас напомнил, что в текущем году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Он подчеркнул необходимость увеличения двустороннего торгового оборота, развития программы породненных городов.
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
1 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
2 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
3 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
4 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
5 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
6 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
7 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
8 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
9 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
10 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
11 из 12
Встреча А. Клишаса с членом Президиума Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика Отто Р. Варгасом Викесой
12 из 12
Сенатор отметил важность российско-костариканского взаимодействия в подготовке договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, договора о передаче лиц, осужденных к лишению свободы и договора о выдаче.
Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы заключить соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании и ученых степеней
«Кроме того, думаю, обе наши страны заинтересованы в том, чтобы заключить соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании и ученых степеней», — добавил Андрей Клишас.
Отто Роберто Варгас Викеса заявил, что считает важным и в дальнейшем развивать межпарламентские контакты, а также сотрудничество двух стран в различных сферах.
Во встрече также приняли участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки — первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Ольга Старостина. СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа