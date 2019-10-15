А. Майоров: Минсельхоз России и Росрыболовство обеспечат принятие нормативных актов, необходимых для вступления в силу закона о любительском рыболовстве

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет мониторинг подготовки к реализации отдельных положений Федерального закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комитет Совет Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет мониторинг разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Парламентарий подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, а затем вынесен на рассмотрение расширенного заседания Комитета СФ. В ходе мероприятия заместитель Министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков доложил сенаторам о подготовке нормативных правовых актов, предусмотренных этим Федеральным законом.

Сенаторы приняли к сведению информацию о том, что принято постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству и Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации». Проекты постановлений и распоряжений «Об утверждении Порядка учета сетных орудий добычи водных биологических ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи водных биологических ресурсов и Порядка обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи водных биологических ресурсов и требований к данной маркировке», «Об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации при осуществлении любительского рыболовства» и Перечень районов добычи водных биологических ресурсов в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах, где предусматривается добыча водных биоресурсов из числа ценных видов на рыболовных участках для организации любительского рыболовства – внесены в Правительство РФ.

По информации Ильи Шестакова, в настоящее время подготовлен для внесения в Правительство РФ проект постановления «Об установлении Перечня случаев регулирования любительского рыболовства нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства». Также подготовлен к изданию проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении Порядка уведомления о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих добычу (вылов) водных биологических ресурсов».

Алексей Майоров отметил важность проведенной работы, поскольку от полноты и качества нормативных правовых актов, а также своевременного их издания зависит претворение в жизнь норм Федерального закона. Сенатор заверил, что Комитет СФ будет продолжать работу по мониторингу реализации этих нормативных правовых актов, чтобы вступающий в силу с 1 января 2020 года закон сразу начал работать.

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