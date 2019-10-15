Source: Russia – Council of the Federation

В Белграде прошла специальная церемония, посвящённая празднованию 130-летней годовщины МПС.

В ходе 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на специальной церемонии, посвящённой празднованию 130-летней годовщины МПС.

«Наша парламентская семья отмечает большой юбилей. Сто тридцать лет назад в Париже состоялась историческая встреча парламентариев девяти стран, которая положила начало самому авторитетному и представительному парламентскому объединению, Межпарламентскому союзу», — подчеркнула глава Совета Федерации. При этом она отметила, что мероприятие проходит в Белграде, в гостях у парламента Сербии, одного из старейших членов международного парламентского сообщества. Сегодня в состав Межпарламентского союза входят парламенты 179 из 193 государств — членов Организации Объединённых Наций.

Парламентаризму удалось стать важнейшим демократическим институтом

«Это говорит о том, что парламентаризму удалось в хорошем смысле слова «завоевать мир», стать важнейшим демократическим институтом, признанным на всех континентах, в странах с самыми разными политическими и культурными традициями», — убеждена Валентина Матвиенко. «Учитывая такие успехи, закономерным представляется и рост значения парламентской дипломатии. Сегодня она стала серьезным фактором не только межгосударственных отношений, но и глобального развития».

В огромной степени это заслуга Межпарламентского союза, считает Председатель СФ. «Именно эффективность нашего объединения, настрой на совместную конструктивную работу, а не на бессмысленное «выяснение отношений», в конечном счёте, обеспечили МПС звание самой влиятельной международной парламентской организации мира».

Такая работа, считает глава СФ, это ещё и дань уважения предшественникам, стоявшим у истоков Межпарламентского союза. Ведь вся история МПС представляет собой, по сути, летопись миротворчества, сотрудничества и развития во благо человечества. «Межпарламентский союз всегда был и остаётся примером подлинно демократического объединения, где нет места дискриминации, санкциям и ограничениям. Это залог того, что в своей работе союз учитывает все представленные точки зрения и вырабатывает деполитизированные подходы, разделяемые парламентариями из самых разных стран», — заявила Валентина Матвиенко.

«За свою долгую историю МПС ни на шаг не отошёл от этих принципов и год от года только укрепляет их. Мы полностью поддерживаем такую позицию и благодарим руководство союза за последовательность в вопросе о недопустимости санкций в отношении парламентариев».

Важным событием в рамках празднования 130-летия МПС Валентина Матвиенко назвала многостороннюю встречу 30 июня в Женеве с участием председателей двух предыдущих Ассамблей, одной предстоящей и руководства МПС. Встреча была приурочена к празднованию Дня парламентаризма. По итогам встречи были выработаны конкретные рекомендации, в частности, развивать посреднические возможности МПС, уделять внимание проблемам невмешательства, оказывать поддержку в подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, запланированной на май 2022 года. «Мы договорились проработать возможность создания рабочей группы по вопросу недопущения политических санкций и установить более тесные рабочие контакты с региональными парламентскими организациями», — сказала глава СФ.

По словам Валентины Матвиенко, в год 130-летия Межпарламентского союза можно с удовлетворением констатировать, что парламентарии мира становятся влиятельной силой, готовой брать на себя ответственность и действовать сообща ради благополучного и стабильного будущего планеты. «Верным шагом для дальнейшего повышения роли парламентариев в международных делах могло бы стать принятие Декларации о парламентской дипломатии. Она имела бы все основания обрести историческое значение и стать основополагающим документом МПС наравне со Всеобщей декларацией о демократии 1997 года», — считает Председатель СФ.

В мероприятии также приняли участие члены делегации верхней палаты российского парламента — заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан первый заместитель Председателя Межпарламентского союза, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной Скупщиной Республики Сербия Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Руководитель Аппарата Совета Федерации Геннадий Голов, ГоловГеннадий ИвановичРуководитель Аппарата Совета Федерации Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

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