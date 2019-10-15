В Подмосковье вынесен приговор о разбойном нападении на предпринимателя и вымогательстве у него крупной суммы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Мытищинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих граждан. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон).

В суде установлено, что 28 января прошлого года соучастники встретились со знакомым предпринимателем, владельцем кафе в городах Люберцы и Королёве Московской области, и предложили за долю в бизнесе своё криминальное покровительство. Получив отказ, они, применяя насилие и угрожая расправой, потребовали от коммерсанта миллион рублей.

Предполагалась, что указанную сумму им передадут в городском округе Мытищи близкие потерпевшего. Однако по пути следования к месту встречи предпринимателю удалось сбежать и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время злоумышленники были задержаны.

Суд приговорил их к 8 и 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Мытищинской городской прокуратуры Московской области.

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