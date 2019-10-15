В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор в отношении участника организованной группы, принявшего участие в хищении с банковских счетов граждан более 100 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики.

Злоумышленник признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном и особо крупном размере).

Установлено, что период с августа по сентябрь 2011 года фигурант в составе организованной группы совершал хищения денежных средств со счетов клиентов одного из банков в Санкт-Петербурге. При совершении хищений преступники использовали служебное положение в этом кредитном учреждении соучастника, который собирал и передавал им необходимую информацию о клиентах указанного банка. Затем при помощи специальных технических средств злоумышленник и другие участники преступной группы получали доступ к счетам клиентов банка и переводили хранящиеся на них денежные средства на счета подконтрольных им организаций и физических лиц с последующим их снятием в наличной форме.

Таким способом злоумышленником в составе организованной группы похищено более 100 млн рублей.

В соответствии с приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен.

Приговор в законную силу не вступил.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров.

Ранее его восемь сообщников осуждены за совершение указанных преступлений.

В отношении двух других участников преступной группы, длительное время находившихся в розыске, расследование продолжается.

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