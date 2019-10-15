Газовому промыслу Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения присвоено имя Виктора Губина

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

Виктор Губин в числе первых пришел на Ямбургское месторождение. Трудовой путь начал в 1974 году в ПО «Надымгазпром». С 1978 года участвовал в освоении Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 23 октября 1984 года назначен заместителем генерального директора по производству ПО «Ямбурггаздобыча». Под его руководством введены 11 установок комплексной и предварительной подготовки газа, дожимной комплекс Ямбурга, внедрен надземный способ сооружения газопроводов-шлейфов, впервые за Полярным кругом добыт валанжинский газ. Вклад Виктора Губина, ветерана газовой промышленности, в развитие отрасли отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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