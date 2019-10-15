Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин15.10.2019 16:00

Дмитрий Рогозин в ОАЭ и Саудовской Аравии

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в составе правительственной делегации сопровождает Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках визита главы российского государства в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

В ходе поездки в Абу-Даби (ОАЭ) глава Роскосмоса встретился с руководством Космического центра имени Мохаммеда бин Рашида и первым космонавтом ОАЭ Хаззаа Аль Мансури, недавно вернувшимся на Землю после полёта на МКС в составе международного экипажа. Аль-Мансури пробыл на МКС с 25 сентября до 3 октября 2019 года.

Собеседники отметили, что полет первого космонавта ОАЭ — историческое событие не только для его родной страны, но и для всего региона.

Кроме того, в ходе визита Владимира Путина в Эр-Рияд Роскосмос и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В частности, соглашение предусматривает возможность запуска саудовского космонавта на Международную космическую станцию.

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