Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала принятие в первом чтении поправок в закон о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Законопроект о досрочном погашении задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего, принятый 15 октября в первом чтении, позволит повысить эффективность использования средств федерального бюджета, а также оперативно решить вопрос обеспечения жилым помещением членов семьи. Такое мнение высказала один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области

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Среди авторов документа — председатель этого Комитета СФ Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия члены СФ Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области и Ольга Ковитиди. КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым

Людмила Бокова уточнила, что речь идет о поправках в закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Предлагается предусмотреть досрочное полное погашение Министерством обороны РФ задолженности по ипотечному кредиту (займу) погибшего военнослужащего.

Людмила Бокова отметила, что согласно действующему законодательству члены семьи участника накопительно-ипотечной системы, исключенного из списков личного состава воинской части в связи с гибелью или смертью, могут принять его обязательства по ипотечному кредиту, полученному для приобретения жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа. В этом случае уполномоченный федеральный орган — Минобороны России — продолжает погашение ипотечного кредита за счет средств федерального бюджета до даты полного исполнения обязательств по нему. Объем выплат при этом превышает в 2–3 раза сумму задолженности по кредиту на дату принятия обязательств по погашению кредита.

Сенатор указала, что бюджетные ассигнования на накопительные взносы для жилищного обеспечения военнослужащих выделяются ежегодно в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год.

Членам семей погибших военнослужащих ежегодно выделяются средства, дополняющие накопления для жилищного обеспечения. Предоставление им накоплений для жилищного обеспечения осуществляется в соответствии с их выбором одной из форм выплат – в виде выплат в течение срока полного погашения кредита или в виде получения средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения.

В настоящее время Министерством обороны осуществляется погашение 103 таких ипотечных кредитов

Людмила Бокова сообщила, что в настоящее время Министерством обороны осуществляется погашение 103 таких ипотечных кредитов. Всего в 2018 году для погашения текущей задолженности по указанным кредитам направлено около 27 млн. рублей, при этом на погашение основного долга по кредитам направлено только чуть более 9 млн. рублей.

Средний срок погашения указанных ипотечных кредитов составляет от 9 до 11 лет. На этот период жилое помещение остается в залоге у кредитора, что влечет ограничения в пользовании и распоряжении имуществом для членов семьи погибшего военнослужащего.

«Проект нашего закона предусматривает досрочное полное погашение уполномоченным органом задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту. Выплата средств, дополняющих накопления производится в этом случае за вычетом суммы единовременного начисления», — сказала сенатор.

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