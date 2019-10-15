И. Умаханов: Совет Федерации выступает за активное развитие межпарламентских и межрегиональных связей России и Японии

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации, президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки.

Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки

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Ильяс Умаханов

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки

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Вице-спикер СФ подчеркнул, что встреча проходит накануне значимого события — церемонии интронизации Императора Японии. «Для меня большая честь представлять нашу страну на этом мероприятии», — сказал он.

Ильяс Умаханов отметил последовательную и позитивную динамику развития российско-японских отношений, значительный вклад в укрепление которых вносят межпарламентские и межрегиональные связи. Вице-спикер СФ напомнил, что в прошлом году состоялся официальный визит японской парламентской делегации во главе с Председателем Палаты советников Парламента Японии Тюити Датэ в Москву.

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По словам заместителя Председателя СФ, благодаря решению Президента РФ и Премьер-министра Японии в мае текущего года возобновил свою работу Совет губернаторов России и Японии. В его рамках прошли двусторонние встречи, направленные на расширение межрегионального сотрудничества.

Совет Федерации как палата регионов содействует развитию эффективного взаимодействия между субъектами РФ и префектурами Японии

Ильяс Умаханов подчеркнул, что Совет Федерации как палата регионов содействует развитию эффективного взаимодействия между субъектами РФ и префектурами Японии. «Мы готовы и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку», — добавил сенатор.

Вице-спикер СФ указал на то, что импульсом к укреплению партнерства станет Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов в 2020–2021 гг.

Кроме того, Ильяс Умаханов обратил внимание на важность наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей. По его мнению, в рамках предстоящего визита членов Совета Федерации в Японию необходимо обсудить возможные пути обмена контактами между представителями деловых кругов.

Тоёхиса Кодзуки отметил, что отношения двух стран носят дружественный и исторический характер. Он выразил уверенность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

«Вклад в развитие диалога вносят Консультативный совет по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству при Совете Федерации и японо-российский Дискуссионный клуб Палаты советников Парламента Японии», — сказал посол.

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