Л. Гумерова: Внедрение цифровых технологий придает новый импульс рациональным моделям потребления и производства

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде сенатор приняла участие в работе Постоянного комитета по вопросам устойчивого развития, финансов и торговли.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в работе Постоянного комитета по вопросам устойчивого развития, финансов и торговли. Мероприятие прошло в рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.

Обсуждались вопросы продвижения цифровизации и циркулярной экономики для достижения целей устойчивого развития, ответственного потребления и производства.

Лилия Гумерова приняла участие в работе Постоянного комитета по вопросам устойчивого развития, финансов и торговли

Сенатор напомнила, что в 2015 г. на Саммите ООН в Нью-Йорке была принята Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. «Среди целей устойчивого развития — обеспечение рациональных моделей потребления и производства. Многократное использование ресурсов там, где это возможно, приведёт к снижению образования отходов и наносимого природе вреда. Внедрение цифровых технологий придает новый импульс рациональным моделям потребления и производства», — считает Лилия Гумерова.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере входит в число национальных целей развития России на период до 2024 г.

Из новых моделей потребления парламентарий отметила совместное владение, когда потребитель платит за временный доступ к предмету, но не владеет им, ремонт вещей вместо их замены, раздельный сбор отходов и их вторичное использование. «Некоторые из этих моделей воспринимаются старшим поколением нашей страны не как новое, а как хорошо забытое старое. Например, раздельный сбор отходов был частью быта людей во времена Советского Союза, сбор макулатуры и металлолома — частью школьного воспитания», — пояснила законодатель.

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Как отметила Лилия Гумерова, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере входит в число национальных целей развития России на период до 2024 г., что отражено в «майском» Указе Президента РФ.

В качестве примера сенатор привела лесную отрасль. Она сообщила, что сейчас ведется работа над развитием единой межведомственной информационной системы, где будет вся информация по лесам, рубкам в них, высадке деревьев. Вводится маркировка древесины, электронные сопроводительные документы к ней, позволяющие проследить путь через всех посредников до места вырубки.

«Сосредоточив всю информацию в единой базе, государство получит новый инструмент для наведения порядка в отрасли. Совет Федерации включён в процесс модернизации лесной отрасли и участвует в работе над новой редакцией Лесного кодекса», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова приняла участие в работе Постоянного комитета по вопросам устойчивого развития, финансов и торговли

Глава Комитета СФ также проинформировала о росте охвата населения России цифровыми услугами. Она сообщила, что в 2018 г. Портал государственных услуг посетили более 1 млрд раз, через него было отправлено более 60 млн заявлений. «Портал стал одним из самых популярных государственных сайтов в мире. Это означает, что теперь государственным органам нужно меньше расходных материалов, а граждане могут получать услуги, не выходя из дома. В целом для страны из этого складывается существенная экономия ресурсов», — добавила сенатор.

Касаясь темы обращения с отходами, Лилия Гумерова указала, что это направление является одним из приоритетных и отражено в национальном проекте «Экология». По ее словам, запланирован рост доли отходов, направленных на обработку, с 7 проц. в 2018 г. до 60 проц. в 2024 г.

Также, продолжила сенатор, планируется обеспечить условия для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов, создать современную инфраструктуру обезвреживания опасных отходов, перейти на систему экологического нормирования, основанную на использовании наилучших доступных технологий.

Лилия Гумерова напомнила, что в сентябре текущего года Правительство РФ подписало постановление о принятии Парижского соглашения. «Это обстоятельство обязывает нас приложить все возможные усилия для сдерживания климатических изменений и перехода к новой модели экономики», — заключила парламентарий.

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