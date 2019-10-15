Мировая экономика: синхронизированное замедление, неустойчивые перспективы

Source: IMF – News in Russian

Гита Гопинат

15 октября 2019 г.

(фото: MCCAIG /iStock by Getty Images)

В мировой экономике происходит синхронизированное замедление, и прогноз роста на 2019 год вновь был снижен — до 3 процентов, самого низкого уровня со времени мирового финансового кризиса. Рост по-прежнему ослабляется растущими торговыми барьерами и увеличивающейся геополитической напряженностью. По оценке, напряженность в сфере торговли между США и Китаем в совокупности уменьшит объем мирового ВВП к 2020 году на 0,8 процента. Рост также сдерживается специфическими факторами в ряде стран с формирующимся рынком, а также структурными условиями, такими как низкие темпы роста производительности и старение населения в странах сразвитой экономикой.

В октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой экономики» мы прогнозируем небольшое ускорение мирового роста до 3,4 процента в2020году, это еще один пересмотр наших апрельских прогнозов в сторону снижения — на 0,2 процента. Однако, в отличие от синхронизированного замедления, это восстановление является ограниченным по охвату и непрочным.

Эти пониженные темпы вызваны резким ухудшением активности вобрабатывающей промышленности и мировой торговле в условиях, когда повышение тарифов и продолжительная неопределенность относительно торговой политики негативно сказываются на инвестициях и спросе наинвестиционные товары. Кроме того, сокращается автомобильная промышленность, также под воздействием различных факторов, таких как как сбои из-за введения новых нормативов выбросов в зоне евро и Китае, имеющих долговременные последствия. В целом рост объема внешней торговли в первой половине 2019 года снизился до 1 процента, самого низкого уровня с 2012 года.

В отличие от очень вялой динамики обрабатывающей промышленности и торговли, темпы роста сектора услуг в значительной части стран мира не снижаются. Благодаря этому в странах с развитой экономикой сохраняются динамичная конъюнктура на рынках труда и устойчивый рост заработной платы и расходов на потребление. Вместе с тем появляются некоторые первые признаки ослабления роста в секторе услуг в США и зоне евро.

Денежно-кредитная политика играет существенную роль в поддержании роста. Ввиду отсутствия инфляционного давления ведущие центральные банки обоснованно смягчили политику для уменьшения рисков замедления ростаи сохранения зафиксированных инфляционных ожиданий. По нашей оценке, при отсутствии такого денежно-кредитного стимулирования мировой рост был бы на 0,5 процентного пункта ниже и в 2019, и в 2020 годах.

Страны с развитой экономикой по-прежнему замедляют свой рост, приближаясь к долгосрочному потенциальному уровню. Прогноз роста на 2019 год был снижен до 1,7 процента (по сравнению с 2,3 процента в 2018 году) и, как ожидается, рост останется на этом уровне в 2020 году. Высокая конъюнктура на рынке труда и стимулы государственной политики помогают нейтрализовать негативное воздействие ослабления внешнего спроса для этих стран.

Прогноз роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах также снижен до 3,9 процента в 2019 году (по сравнению с 4,5 процента в2018 году) отчасти из-за неопределенности относительно торговой и внутренней политики и замедления роста по структурным причинам в Китае.

Увеличение темпов роста мировой экономики в 2020 году будет происходить засчет стран сформирующимся рынком и развивающихся стран, которые, попрогнозам, испытают ускорение роста до 4,6 процента. Примерно половина этого повышения обусловлена восстановлением роста или менее глубокой рецессией в испытывающих стресс странах с формирующимся рынком, таких как Турция, Аргентина и Иран, а остальная часть — восстановлением роста встранах, в которых в 2019 году темпы значительно снизились по сравнению с2018 годом, таких как Бразилия, Мексика, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Однако в отношении этих подъемов существует значительная неопределенность, особенно с учетом того, что в ведущих экономиках, таких как США, Япония и Китай, в 2020 году ожидается дальнейшее замедление.

Нарастающие риски

Кроме того, имеется несколько рисков снижения роста. Повышенная напряженность в сфере торговли и геополитическая напряженность, в том числе риски, связанные с «брекситом», могут создать дополнительные сбои вэкономической деятельности и нарушить ход уже неустойчивого подъема встранах с формирующимся рынком и зоне евро. Реализация этих рисков может привести к резкой перемене в отношении к риску, финансовым потрясениям и развороту потоков капитала в страны с формирующимся рынком. Низкая инфляция в странах с развитой экономикой может закрепиться и дополнительно сократить пространство для проведения денежно-кредитной политики в будущем, ограничивая ее действенность.

Меры политики по активизации роста

Для возобновления роста директивные органы должны устранить созданные торговые барьеры, заключив долговременные соглашения, ограничить геополитическую напряженность и уменьшить неопределенность относительно внутренней политики. Такие меры могут содействовать укреплению доверия и активизации инвестиций, обрабатывающей промышленности и торговли. В этой связи мы с интересом ожидаем более подробных сведений о недавней предварительной договоренности, достигнутой между Китаем и США. Мы приветствуем любой шаг для снижения напряженности и сворачивания недавних торговых мер, особенно если они могут проложить путь к всестороннему и долговременному соглашению.

Для предотвращения других рисков для роста и увеличения потенциального объема производства поддержка активности со стороны экономической политики должна быть более сбалансированной. Денежно-кредитная политика не может быть единственным инструментом. Она должна сочетаться с бюджетной поддержкой там, где для этого есть возможности, а политика уже не является слишком расширительной. Таким странам, как Германия и Нидерланды, следует воспользоваться низкими ставками по займам, чтобы инвестировать всоциальный и инфраструктурный капитал, даже чисто из соотношения затрат и выгод. В случае дальнейшего ухудшения темпов роста может возникнуть необходимость в скоординированных на международном уровне мерах налогово-бюджетной политики с учетом условий конкретных стран.

Смягчение денежно-кредитной политики способствует экономическому росту, но при этом крайне необходимо ввести сегодня действенное макропруденциальное регулирование, чтобы не допустить неправильной оценки риска и чрезмерного нарастания финансовых факторов уязвимости.

Для устойчивого роста важно, чтобы страны провели структурные реформы для повышения производительности и устойчивости экономики и уменьшения неравенства. Реформы в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах также являются более результативными, когда уже существует система надлежащего управления.

Суммируя вышеизложенное, в условиях синхронизированного замедленияи неуверенного восстановления перспективы мировой экономики остаются неустойчивыми. Темпы роста на уровне 3 процентов не оставляют возможности для ошибок в политике и настоятельно требуют от директивных органов совместных действий для снижения напряженности в торговле и геополитической сфере. Глобальная система торговли требует усовершенствования, а не отказа от нее. Странам необходимо работать сообща, поскольку многосторонний подход остается единственным решением важнейших проблем, таких как риски от изменения климата, риски для кибербезопасности, уменьшение налогообложения и уклонение от уплаты налогов, возможности и проблемы возникающих финансовых технологий.

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Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного Валютного Фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии “Handbook of International Economics” («Справочник по международной экономике»), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики вНациональном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из Ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов ввозрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики вПринстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

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