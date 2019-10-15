Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное15.10.2019 10:05

На волнах испытаний

Старт и посадка – самые сложные элементы полёта. И возвращаться на Землю не менее опасно, чем отправляться на орбиту. Конечно, баллистики рассчитывают, где и когда приземлится спускаемый аппарат корабля. Однако если экипажу надо будет немедленно покинуть Международную космическую станцию или уже во время спуска случится нештатная ситуация, тогда местом посадки может оказаться любая точка земного шара, в том числе океан, озеро и даже болото. Поэтому каждый год специалисты Центра подготовки космонавтов по экстремальным видам подготовки проводят тренировки по действиям после посадки на водную поверхность.

Однако в этот раз «водное выживание» – особенное. Впервые за 12 лет тренировки проходят не на подмосковном озере, а на Чёрном море, а это уже совсем другие условия: и глубина, и простор, и солёная вода, и качка.

«Здесь намного эффективнее проходят тренировки, – отметил заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Герой Российской Федерации Виктор Рень. – Если на озере мы имитировали волнение моря, то здесь в реальных условиях можно ощутить «всю прелесть» укачивания. Морские просторы позволяют не только тренировать вестибулярный аппарат, но и правильно распределять внимание, ведь следить надо и за собой, и друг за другом, оказывать помощь, содействие. Это серьёзная коллективная работа в не таких простых условиях, как на озере».

На днях полный цикл «водного выживания» на базе Универсального морского терминала «Имеретинский» прошли два условных экипажа, в состав которых вошли космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Николай Чуб, Сергей Корсаков и инструкторы ЦПК. Цель морских тренировок – научить космонавтов правильным действиям по выживанию в случае нештатного приводнения на акваторию моря или океана. Космонавты должны «прочувствовать», что такое длительное ожидание спасателей внутри спускаемого аппарата корабля «Союз», которое при неблагоприятных обстоятельствах может продлиться до трёх суток. Поэтому необходимо научиться технически грамотному покиданию аппарата и выживанию на воде.

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Если у космонавтов есть время, необходимо снять скафандры «Сокол», надеть полётные костюмы, теплозащитные костюмы и гидрокостюм «Форель». Потом следует распределить три блока носимого аварийного запаса между членами экипажа и покинуть аппарат. При попадании в воду нужно связаться фалами, чтобы морская волна не разметала экипаж на большие расстояния, наладить радиосвязь, принять пищу, а также применить специальные средства обнаружения. Кроме того, надо научиться плыть в связке в сторону берега, если таковой находится на расстоянии до нескольких километров.

В тесном объёме спускаемого аппарата переодеваться нелегко, а при одевании большого количества тёплой одежды и прорезиненного гидрокостюма становится жарко. Получению этих навыков служит «сухая» тренировка, когда аппарат находится на берегу. После получения опыта проводится «длинная» тренировка. Аппарат с космонавтами опускается в море, и к тесноте и повышенной температуре добавляется морская качка. Здесь важно не терять самообладания, работать без спешки и помогать друг другу. Третий вид тренировки – «короткий» – служит для отработки экстренного покидания космической «капсулы», если есть опасность её затопления. В этой тренировке зачётным является время, которое отсчитывается от подачи сигнала «На борту авария!» до момента, когда третий член экипажа окажется в воде.

«Морские тренировки, несмотря на внешне кажущуюся статичность, очень сложные и энергозатратные, – подчеркнула ведущий психолог ЦПК Жанна Шевченко. – Для того чтобы успешно их пройти, нужно делать всё чётко, как учили наши инструкторы. На тренировках мы смотрим, как члены экипажа взаимодействуют между собой, ведут контроль за критической ситуацией, распределяют время, действуют в случае развития нештатной ситуации. Такие тренировки действительно экстремальны. Мало того, что они проходят в замкнутом пространстве и на время, которое является дополнительным стресс-фактором, так ещё важно сохранить энергетические ресурсы для выполнения части заданий на воде».

За ходом подготовки первых двух условных экипажей к действиям в случае посадки на водную поверхность наблюдал начальник ЦПК, Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Власов.

«Мы первый раз проводим данный вид подготовки на базе Образовательного центра «Сириус», – рассказал Павел Николаевич. – Поэтому я лично приехал посмотреть, как организован тренировочный процесс. Увиденным остался доволен, так что можем говорить о работе здесь на постоянной основе. Инфраструктура хорошая, атмосфера достоверная, космонавты работают с удовольствием и бьют рекорды по времени».

В понедельник, 14 октября, к тренировкам в морском порту г. Сочи приступили кандидаты в космонавты набора 2018 года Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Помимо «водного выживания» их ждёт отработка подъёмов на борт вертолёта с суши и водной поверхности.

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