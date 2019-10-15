Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ провел Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную периоду 1980-х годов.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную периоду 1980-х годов. Мероприятие состоялось в связи с с 90-летием члена СФ Николая Рыжкова. РыжковНиколай Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Николай Федоров

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Николай Федоров

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Николай Рыжков

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Юрий Петров и Николай Рыжков

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная событиям 80-х годов XX века

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В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области члены СФ, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Центральной Избирательной Комиссии, научного сообщества, эксперты.

Николай Федоров открыл заседание. «Может быть, несколько странно звучит, но знакомо: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Так считал Тютчев. С другой стороны, известно проклятие, которое приписывают древнекитайской цивилизации: «Чтоб ты жил в эпоху перемен». Несмотря на эти полярные суждения, несомненно одно: речь сегодня пойдет о переломных событиях, круто изменивших течение мировой истории», — заявил парламентарий.

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Сенатор напомнил, что почти три десятилетия назад Советский Союз прекратил свое существование. «Это объективная данность. Но историки, публицисты, философы, социологи до сих пор ведут жаркие дискуссии о том, какими были 80-е годы. Чем стали для истории страны «эпоха застоя» и «перестройка»? И суждения здесь высказываются самые полярные».

Николай Федоров отметил, что меняется и градус общественного мнения. «Если в начале 90-х годы правления Брежнева вызывали преимущественно негативную оценку, то сейчас, по данным Левада-центра, 29 процентом опрошенных жителей России назвали Леонида Ильича лучшим руководителем страны за весь XX век. Психологи полагают, что причина кроется в свойстве человека забывать все плохое и помнить только хорошее. Но так ли однозначно и убедительно это объяснение», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

«Известно, что у аграриев две беды – плохой урожай и хороший урожай. У историков, по‑моему, схоже — либо источников недостаточно, либо их слишком много. И все же объективный, непредвзятый взгляд на наше недавнее прошлое сегодня особенно необходим. Чтобы, как говорил римский историк Тацит, sine ira et studio, без гнева и пристрастия проанализировать дела минувшие, выделить здравые идеи, полезные для того, чтобы двигаться дальше вперед», — указал Николай Федоров.

Нам повезло, потому что сегодня с нами – человек-легенда, не просто свидетель-очевидец, а активный деятель эпохи 80-х

«Нам повезло, потому что сегодня с нами – человек-легенда, не просто свидетель-очевидец, а активный деятель эпохи 80-х, первый заместитель председателя Госплана СССР (1979 – 1982), секретарь ЦК КПСС и заведующий экономическим отделом ЦК КПСС (1982 – 1985), председатель Совета министров СССР (1985 – январь 1991). А ныне — член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Герой труда Российской Федерации, Национальный герой Армении Николай Иванович Рыжков», — сказал Николай Федоров.

Николай Рыжков поделился опытом своей работы в 80-е годы прошлого века. Говоря о сегодняшнем дне, сенатор высказал мнение, что наиболее перспективной для страны является интеграционная модель, сочетание рыночных отношений и государственного регулирования. «По этому пути идет Китай, он наступает на пятки американцам. По этому пути идет Индия, которая наступает на пятки Китаю. Вьетнам, другие станы. После 2008 года чисто капиталистические страны, особенно Западной Европы, взяли очень много элементов этой модели, потому что жизнь заставила».

В обсуждении приняли участие член ЦИК РФ Борис Эбзеев, заместитель Министра экономического развития Савва Шипов, Председатель Белгородской областной Думы Наталия Полуянова, председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, инновационной политике и предпринимательств Альберт Абзалов, директор Института российской истории Российской академии наук Юрий Петров.

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