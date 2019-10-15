Председатель СФ и Председатель Великого национального собрания Турции обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Беседа прошла на полях 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Беседа прошла на полях 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.

«Мы очень ценим политический диалог между руководителями наших стран. Президенты России и Турции регулярно проводят встречи и консультации, держа руку на пульсе всех направлений двустороннего взаимодействия», — заявила глава СФ в ходе беседы.

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«Задача парламентариев России и Турции заключается в том, чтобы обеспечить надежное и прочное сопровождение всех договоренностей на законодательном уровне», — подчеркнула она.

По словам Валентины Матвиенко, российско-турецкие двусторонние связи на сегодняшний день представляют собой образец весьма эффективного и плодотворного межгосударственного взаимодействия, к выстраиванию которого стремятся многие страны. «Несмотря на наличие разногласий по ряду вопросов как международного, так и двустороннего плана, благодаря обоюдному взвешенному подходу и стремлению к разумным компромиссам, нам удалось добиться значительных успехов в реализации ряда масштабных взаимовыгодных двусторонних проектов и в обеспечении мира и стабильности в регионе».

России и Турции удалось существенно нарастить объемы межпарламентского измерения

Глава СФ отметила, что России и Турции удалось существенно нарастить объемы межпарламентского измерения и насытить его новыми идеями. «Это, несомненно, положительно скажется на атмосфере и общем развитии российско-турецкого диалога», — сказала она.

Председатель СФ также напомнила, что в июле этого года в Москве был учрежден новый механизм сотрудничества между Федеральным Собранием и ВНСТ – Комиссия высокого уровня. «По опыту работы аналогичных комиссий с другими странами скажу, что этот механизм эффективен не только с точки зрения реализации актуальных задач двустороннего межпарламентского сотрудничества, но и способен укрепить межгосударственные связи в целом».

Валентина Матвиенко считает, что в ближайшие два года представятся новые возможности для закрепления позитивных тенденций в развитии двустороннего партнерства в сфере парламентской дипломатии. В 2020 г. будет отмечаться серия юбилейных дат, занимающих особое место в отношениях между Россией и Турцией. Это, в частности, 100-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а также празднуемая 23 апреля 2020 г. 100-летняя годовщина со дня создания Великого национального собрания Турции.

Валентина Матвиенко уверена, что не стоит останавливаться на достигнутом, нужно и дальше наращивать взаимодействие. В Совете Федерации как в палате регионов придают большое значение наращиванию межрегиональных связей. Готовы продолжать оказывать всемерное содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества по этой линии, подчеркнула глава СФ.

Мустаф Шентоп также высказался о важности межпарламентских контактов и выразил надежду на новые встречи.

В беседе приняли участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Руководитель Аппарата СФ Геннадий Голов. ГоловГеннадий ИвановичРуководитель Аппарата Совета Федерации

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