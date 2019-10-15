Прокуратура Нижегородской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации, благодаря действиям которого из государственной собственности выведены земельные участки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Нижегородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50 – летнего бывшего главы администрации Валковского сельсовета Лысковского района Нижегородской области. Он обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), 6 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с 2011 года по 2013 год глава администрации сельсовета подделал выписки из похозяйственных книг о наличии у граждан на праве собственности 6 земельных участков, предоставленных им для ведения личного подсобного хозяйства. В результате на основании этих документов произведена регистрация прав собственности данных граждан на земельные участки. Таким образом участки выбыли из государственной собственности, после этого часть из них была перепродана.

В результате администрации Лысковского района причинен ущерб на сумму, превышающую 2,5 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела заявлен гражданский иск на указанную сумму, для его обеспечения на земельные участки наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Лысковский районный суд Нижегородской области.

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