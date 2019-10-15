Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное15.10.2019 15:11

Роскосмосом предложены изменения в лицензирование КД

Проект постановления Правительства РФ «О лицензировании космической деятельности» размещен Госкорпорацией «Роскосмос» на федеральном портале.

Проект разработан совместно с представителями бизнес-сообществ (включая Кластер космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково») для оценки регулирующего воздействия на участников данной деятельности. Изменения, предлагаемые в документе, касаются ряда нормативных правовых актов Правительства РФ. В нем также содержится проект нового Положения о лицензировании космической деятельности.

Выдвинутая Роскосмосом инициатива нацелена на то, чтобы снять административные барьеры при получении лицензии на осуществление космической деятельности. Актуализация обязательных лицензионных требований в перспективе сможет сделать государственную услугу по лицензированию космической деятельности доступнее для организаций, реализующих инновационные проекты в области космической деятельности.

Из предъявляемых ранее лицензионных требований исключены, например, такие, как наличие тактико-технического задания (договора/контракта) у лицензиата и соискателя лицензии, наличие программы проведения исследований и экспериментов с использованием космической техники. Кроме того, исключено лицензионное требование об обязательном закреплении за лицензиатом военного представительства Минобороны России.

Особое внимание также уделено перечню работ (услуг), подлежащих лицензированию, который в подготовленном проекте Положения о лицензировании космической деятельности конкретизирован до составных частей и комплектующих изделий ракетно-космической техники.

MIL OSI