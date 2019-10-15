Российско-эмиратские переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

М.Аль Нахайян (как переведено): Прежде всего я хотел бы приветствовать его превосходительство господина Президента Российской Федерации, горячо приветствовать в Вашей второй стране – Объединенных Арабских Эмиратах и передать Вам теплые братские приветствия от его высочества шейха Аль Нахайяна, Президента Объединенных Арабских Эмиратов.

Мы высоко ценим обмен визитами между нашими странами, визитами на высоком и высшем уровне, который наблюдается на протяжении последних лет. Хотел бы подчеркнуть важность и глубину стратегических отношений, которые связывают Объединенные Арабские Эмираты и Российскую Федерацию, а также подтвердить, что наша страна уделяет приоритетное внимание развитию диалога и отношений с Российской Федерацией. Наши страны связывают дружественные отношения, наши страны связывает многоплановое сотрудничество во всех областях, и плоды его очевидны, в том числе в виде хороших экономических показателей.

Дорогой брат, дорогой друг! Рад видеть Вас спустя больше года с момента нашей последней встречи в Москве. Считаю Россию своим вторым домом и еще раз хочу поблагодарить Вас за теплый прием.

Также хочу выразить Вам благодарность и признательность за приверженность укреплению уз дружбы и сотрудничества, которые нас связывают, дружбы, которая связывает нас на уровне народов двух стран, на уровне правительств двух стран и которая лично связывает руководство двух стран.

Для Объединённых Арабских Эмиратов Ваш визит является честью, это исторический визит, и мы хотели бы также подтвердить, что нас связывают глубокие стратегические отношения. И для Объединённых Арабских Эмиратов братские, дружеские и стратегические отношения с Российской Федерацией являются приоритетом.

Господин Президент, приветствуем и ценим наше обоюдное желание вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Это соответствует нашему общему видению, нашей совместной концепции, и в соответствии с этим видением мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в интересах наших государств и наших народов.

Господин Президент, хотел бы высоко оценить результаты работы девятого заседания российско-эмиратской Межправкомиссии, которое состоялось накануне Вашего визита. Хотел бы также выразить благодарность Правительству Российской Федерации за успешное проведение третьей сессии рабочей группы, которая состоялась в сентябре 2019 года.

Также, господин Президент, хотел бы выразить благодарность и высоко оценить вашу поддержку Объединенных Арабских Эмиратов в историческом для нас деле – отправке в космос первого эмиратского космонавта Хаззаа Аль Мансури. Отправка первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов на Международную космическую станцию стало историческим достижением и реализацией давней мечты основателя нашего государства Шейха Заида.

Господин Президент, дорогой друг и брат! Еще раз хочу приветствовать Вас, высокую делегацию, которая Вас сопровождает. Надеюсь, что этот визит оставит глубокий след и станет качественным рывком в развитии нашего стратегического партнерства, выводе его на новый уровень, а также надеюсь на скорые новые встречи.

В.Путин: Ваше Высочество! Дорогие друзья!

Прежде всего я хочу поблагодарить Вас за приглашение. Очень рад вновь оказаться на гостеприимной земле Объединённых Арабских Эмиратов. Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта сюда, в официальную резиденцию, из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна и как внешне она выглядит всё лучше и лучше.

Российско-эмиратские отношения продолжают успешно развиваться в дружественном и конструктивном ключе в соответствии с подписанной нами в 2018 году в Москве Декларацией о стратегическом партнёрстве между Россией и ОАЭ. Расширяются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Сирии, Ливии, Йемену, по ситуации в Персидском заливе.

Политический диалог регулярен и содержателен. В тесном контакте находятся наши министры иностранных дел, налажено взаимодействие по линиям советов безопасности, по линии специальных служб и министерств обороны. Прошу передать самые искренние приветствия и пожелания здоровья Президенту вашей страны Халифе Аль Нахайяну.

Мы продолжаем наращивать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В прошлом году достигли 1,7 миллиарда долларов товарооборота, увеличение составило 3,6 процента.

Признательны за Вашу личную поддержку партнёрства Российского фонда прямых инвестиций и Фонда Mubadala, которые совместно инвестируют в экономику России. Эти инвестиции составили уже 2,3 миллиарда долларов. Но и ваши российские партнёры вас не подводят: доходность от этих инвестиций существенно превышает аналогичные показатели на рынках других стран.

Продолжаются инвестиции и совместная работа в стартапах, в области энергетики, в области мирного атома. Мы продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе благодаря соглашению «ОПЕК плюс».

Работаем в области автопрома теперь. На новый уровень вышло и сотрудничество по освоению космоса. Ещё раз хочу поздравить вас с успешным полётом первого эмиратского космонавта на Международную космическую станцию. Это событие стало возможно благодаря нашей с Вами дружбе и Вашим усилиям по продвижению самой этой идеи. Готовы и далее оказывать Объединённым Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такие направления, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту.

Развиваются гуманитарные связи. Арабские Эмираты – популярное направление для российских туристов. В прошлом году увеличение [туристического потока] составило 23 процента. По оценкам российского Центробанка, наши туристы потратили в Эмиратах более 1,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с объёмом нашего товарооборота. Расширению контактов между гражданами двух стран призвана способствовать и взаимная отмена визовых требований. Это межправсоглашение было подписано по Вашей инициативе и вступило в силу в феврале этого года. Будем и дальше двигаться по этому направлению.

Спасибо.

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