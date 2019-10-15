Сегодня в «Эфире» о новеллах в действующем законодательстве, порядке привлечения к труду в исправительных учреждениях, бывшем прокуроре Калужской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

К какому труду привлекаются женщины в исправительных учреждениях, какие при этом допускаются нарушения и как органы прокуратуры надзирают за законностью в данной сфере, станет ясно в рубрике «Криминальный тренд».

В рубрике «Логика закона» пойдет речь о последних изменениях в действующем законодательстве.

Об одном из самых уважаемых прокуроров Калужской области расскажем в рубрике «Дело жизни».

Программа «Эфир» на вторник 15 октября 2019 года:

· Криминальный тренд. Терпение и труд… О порядке привлечения к труду лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

· Логика закона. По закону.

· Открытый форум. V Восточный экономический форум. Актуальные вопросы привлечения организаций и их должностных лиц к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

· Генеральная линия. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев объявил предостережения работодателям в связи с невыплатой заработной платы.

· Криминальный тренд. Фирмы-однодневки: криминал с человеческим лицом.

· Логика закона. Цикл передач «25-летие Конституции Российской Федерации и современные органы прокуратуры». К юбилею Конституции РФ. Сергей Алексеев – соавтор Основного закона России.

· В процессе. Дороги. Взятки. Приговор. Рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего мэра г. Владивосток И. Пушкарева.

· Дело жизни. «Личное дело прокурора. Привалов Н.Н.»

· Мир и порядок. В Киргизии состоялось заседание Генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

· Ни дать ни взять. Интервью с сотрудником отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности Владимиром Козиным.

· Подкаст. Властелин земель.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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