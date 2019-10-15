Стартовала подписка на журнал «Энергетическая политика» на 2020 год

Source: Russia Ministry of Energy

Общественно-деловой научный журнал «Энергетическая политика», учредителем которого с марта текущего года стало Минэнерго России, принял участие в подписной компании 2020 года. Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Российской Федерации по каталогу агентства Роспечать «Газеты и журналы». Подписной индекс: 88732.

Журнал «Энергетическая политика» издается с 1995 года, с февраля 2011 года включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов (Перечень изданий ВАК). Научно-редакционный совет возглавляет акад. РАЕН и РИЭ, д.т.н., генеральный директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев.

На сегодняшний день «Энергетическая политика» – авторитетное отраслевое издание, содержащее научные статьи, аналитические обзоры, авторские колонки, журналистские материалы. Авторами журнала выступают руководители федеральных и региональных органов власти, нефтегазовых компаний и аналитических агентств, академики РАН, ведущие ученые, эксперты и аналитики отрасли.

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