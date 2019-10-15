Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космический урок15.10.2019 09:55

Стартовала серия космических уроков

В рамках XIV Всероссийский фестиваля науки «NAUKA 0+» состоялся «Космический урок. 2.0. Перезагрузка», организованный Госкорпорацией «Роскосмос».

Формат давно привычного «урока из космоса», основа которого была предложена летчиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза Александром Серебровым, дополнился интерактивными элементами и современными материалами. Обновленный урок станет прекрасным образовательно-просветительским пособием для школьников различных возрастов.

Телемост соединил различные площадки со всей России: Фестиваль «NAUKA 0+» в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (Москва), Образовательный центр «Сириус» (Сочи), Томский государственный педагогический университет (Томск), Детский технопарк «Инжинирум» при МГТУ имени Н.Э. Баумана (Москва), Детский технопарк «Кванториум» города Королев.

Первый урок прошел на тему «Вода — источник жизни на Земле и в Космосе». Приглашенным гостем и экспертом стал Герой России, космонавт Роскосмоса Фёдор Юрчихин. Участники проекта продемонстрировали заранее подготовленные эксперименты по теме урока: смачиваемость, капиллярный эффект, плотность веществ и поверхностное натяжение.

На Международной космической станции при прямом включении приняли участие космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Александр Скворцов, которые не только ответили на вопросы участников урока, но и продемонстрировали, как ведут себя законы физики в невесомости, а также задали свой вопрос с орбиты. У ребят было 10 минут на решение задание, после чего, эксперт Фёдор Юрчихин выбрал лучший ответ. Победителями конкурсного задания стали воспитанники детского технопарка «Кванториум» г. Королев, получили специальный приз от Госкорпорации «Роскосмос».

[embedded content]

MIL OSI