Т. Кусайко: Разработан законопроект, который позволит ускорить получение гражданами качественной медицинской помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стала соавтором законопроекта «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области стала соавтором законопроекта «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Сенатор сообщила, что проект закона устраняет неопределенность, возникающую при получении информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство в рамках оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации. Документом устраняются противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса РФ о неоказании помощи больному.

Проект закона устраняет неопределенность, возникающую при получении информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство в рамках оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации

По словам Татьяны Кусайко, законопроектом предлагается включить в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю, медработника выездной бригады скорой медицинской помощи, назначенного старшим.

Парламентарий напомнила, что на любое медицинское вмешательство необходимо получение добровольного согласия, которое даётся пациентом или его законным представителем на основании представленной медработником информации о целях, методах, возможных вариантах и предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, а также связанных с ней рисках и последствиях.

«На сегодняшний день в ряде экстренных случаев, когда есть угроза жизни человеку, а его состояние не позволяет выразить свою волю, такое согласие не требуется, однако к оказанию скорой помощи вне больниц это не относится. Согласно действующим нормам, решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента принимает консилиум или лечащий врач, что невозможно выполнить в условиях оказания скорой помощи», — пояснила Татьяна Кусайко.

К тому же, продолжила сенатор, законодательством четко не определено, какие именно случаи и состояния можно считать угрозой, а какие нет. «Не описаны заболевания и состояния, признаки, свидетельствующие об угрозе жизни, не обозначен механизм ее определения. Кроме того, состояние человека может не быть угрозой для его жизни в эту минуту, но неоказание медицинской помощи приведет в последующем к угрожающему жизни состоянию».

По ее мнению, часто бывает затруднительно определить способность пациента понимать и осознавать значение своих действий.

«Когда человек находится в состоянии стресса, болевого шока или когда рядом нет законного представителя, то такое согласие просто невозможно взять. В таких случаях состояние пациента исключает возможность общения с ним и, соответственно, исключает возможность получения какой‑либо информации», — сказала Татьяна Кусайко.

В случае принятия законопроекта у медработников скорой медицинской помощи появится законная возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно, что позволит не терять драгоценные минуты для спасения жизни пациента, — подчеркнула парламентарий.

Среди соавторов документа – группа депутатов Государственной Думы.

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