Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Алексей Леонов15.10.2019 15:15

Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, состоялось прощание с дважды Героем Советского Союза, космонавтом Алексеем Леоновым. Проводить в последний путь космонавта пришли его родственники, друзья, близкие и коллеги.

С прощальными речами выступили первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний участник первого отряда космонавтов Борис Волынов, участник миссии «Союз-Аполлон», астронавт NASA Томас Стаффорд и начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. На церемонии также присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу, его заместители Николай Панков и Дмитрий Булгаков, главком ВКС Сергей Суровикин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Заместитель главы Роскосмоса Александр Лопатин выразил соболезнования от лица всей Госкорпорации и всей ракетно-космической промышленности.

«Он был всегда доступен для общения, побывал практически на всех предприятиях отрасли. По-отцовски ругал, когда мы делали что-то не так, его отношение к людям всегда останется в нашей памяти», — заключил Лопатин.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года в Москве на 86-м году жизни. В 1965 году впервые в истории человечества он вышел в открытый космос. В 1975 году стал участником легендарного проекта «Союз-Аполлон», в том числе совместного советско-американского космического полета, стыковки кораблей «Союз-19» и Apollo, и перехода экипажей из одного корабля в другой.

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