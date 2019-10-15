Ю. Воробьев и Президент Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Ж.-Р. Фурнье почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и Президент Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жан-Рене Фурнье возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Швейцарская парламентская делегация находится с рабочим визитом в России по приглашению Председателя Совета Федерации.

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По окончании мероприятия Юрий Воробьев, возглавляющий группу по сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов Федерального Собрания Швейцарии, сообщил журналистам, что в рамках диалога по линии групп дружбы верхних палат парламентов двух стран наработан хороший опыт.

«Мы стараемся каждый год заложить в наши программы посещения наших стран, встречи с политическими деятелями, населением, различными общественными организациями», — сказал вице-спикер СФ.

В программе визита швейцарской делегации – встречи с руководством Совета Федерации, российскими политиками.

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